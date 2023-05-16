李家超回應有港人因諜罪在內地判囚：國安風險潛藏社會中

行政會議今早（16日）舉行會議，行政長官李家超在會前見記者。《香港01》全程直播。他回應有港人因間諜罪在內地判囚時，指是次事件體驗國安風險潛藏在社會中，「2019年黑暴及顏色革命是我們的警惕」。



李家超又被問到，康文署最近甚至將公共圖書館部分非政治書籍下架，事件會否損害本港資訊流通自由。李家超回應說相關書籍仍可在私人書店買得到，但如果書籍不適宜供公眾借閱，公共圖書館就有責任履行職務，原則是書本不能違反香港法例，包括是否符合版權條例及有否散布不利香港的訊息，他強調公共圖書館供借閱書籍要符合香港利益，他亦對康文署職員的專業有信心。



李家超又指，今早去信立法會，提到有關明天（17日）的互動交流答問大會，期望透過辯論、諮商，從大局觀、宏觀角度，讓立法會議員及特首共同商議。他指立法會主席接納了他的意見，主題為「二十大及兩會精神」，以「安全及穩定」和「發展和幸福」分為兩個討論環節，期望討論更完整。根據文件，議員需要在每一節按鈕示意要求發言，限時兩分鐘，議員可向行政長官或表達意見，或兩者兼備，超出時限將停止發言。



他指，政府希望借是次討論，了解如何將宏揚以愛國愛港為核心與「一國兩制」方針相適應，發揮包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏等的精神；如何發展及鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐發展；探討人工島及北部都會區發展融資方案，一方面減輕政府財政負擔，又能把有為政府和高效市場更好結合起來。李家超期望明天的互動交流答問大會可建立共識，更好共建香港。



至於近日疫情似有回升，李家超則回應稱，不論對付疫情或其他病毒也好，都要適時審時制度，政府會呼籲及教育市民應對流感及病毒等，他強調政府有應變方案及足夠藥物。



另外，有傳媒指收到新來港專才求助，稱本擬在港置業卻被騙至血本無歸。李家超指，新來港人士特別是專才，可能對香港的情況不了解，警方在防止騙案方面會再加倍努力，提醒市民要加倍小心。至於公務員加薪方面，他指當局仍在總結中。

