公共圖書館下架部分非政治書　李家超：不宜公開借閱但私人可發售

行政長官李家超出席行政會議前被問到，康樂及文化事務署最近將公共圖書館部分非政治書籍下架，會否損害本港資訊流通自由。他則回應指相關書籍仍可在私人書店買得到，但如果書籍不適宜供公眾借閱，公共圖書館就有責任履行職務，原則是書本不能違反香港法例，包括是否符合版權條例及有否散布不利香港的訊息。



他強調公共圖書館供借閱書籍要符合香港利益，他亦對康文署職員的專業有信心。



《香港01》記者早前曾在公共圖書館網頁檢索多名政治學者的書籍，包括中大政政系副教授馬嶽、國際關係學者沈旭暉、前嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強等的名字，全部均顯示「沒有符合的檢索結果」，即現時公共圖書館沒有相關館藏。

不過，三人的書籍過去曾出現過公共圖書館的推薦名單，包括：

．「供中學生參考，專題研習指引 - 貧富差距」：許寶強。《限富扶貧：富裕中的貧乏（新編）》

．「香港教育今昔」圖書館資源選介：許寶強。《缺學無思：香港教育的文化研究》

．「香港的經濟自由和競爭力相生還是相剋」圖書館資源選介：許寶強。《告別犬儒 : 香港自由主義的危機》

．許寶強。《批判式教學碰上新世代青年 : 中港台教育研究》

．香港口述歷史特藏 - 政府及政治：馬嶽。《香港80年代民主運動口述歷史》

．「國際軍事歷史與發展」圖書館資源選介：沈旭暉。《亞洲政治運動場》

以上著作均以教育、經濟或歷史為主題。此外，大律師吳靄儀的著作亦無法再搜索，以往公共圖書館曾推薦過其書籍，包括她筆下與金庸相關的著作。

另外，民主黨前立法會議員鄺俊宇亦是知名愛情小說作家，他曾任公共圖書館諮詢委員會，其小說亦曾在公共圖書館中上架，包括2017年出版的《有一種幸福叫守護》但現時亦已無法以其名字搜尋到任何館藏。此外，已故支聯會前主席司徒華的著作《大江東去：司徒華回憶錄》亦無法再搜尋，其筆下其他曾上架書籍，包括《起看星斗》亦已消失。

《香港01》正分別向特首辦及康文署查詢，以上書籍為何被視為不宜公眾借閱。

馬嶽和司徒華的著作現仍被列入「香港口述歷史特藏 - 政府及政治」的館藏，惟相關書籍已無法查閱。（香港公共圖書館截圖）

港人內地間諜罪成判囚反映國安風險仍在

另外，美籍港人梁成運被內地法院裁定間諜罪成，一審判處無期徒刑。李家超表示，任何人士如被內地執法單位拘捕，都會按照通報機制通知港方，目的是通知其家人，特區政府會按實際情況提供協助。

李家超說，今次案件說明國家安全風險仍然潛藏社會，香港現時的情況雖然大致穩定，但對國家安全的風險不能掉以輕心，要有所警惕， 2019年黑暴和港版顏色革命是警鐘，要長期留意相關風險，慎防潛伏力量，包括軟對抗。