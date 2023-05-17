人才清單｜工聯會狠批缺諮詢欠把關　郭偉強憂政府最終「撞板」

工聯會4名立法會議員今日（17日）齊聲狠批評政府宣佈擴大人才清單計劃事前沒有諮詢勞工界，質疑計劃門檻低、人數無上限，感覺是「中門大開」，擔心會被濫用，令本地中低層打工仔受打擊。其中，代表勞工界的郭偉強批政府近期推出的措施，皆似無意與勞工界商議，憂當局遲早「撞板」。



工聯會4名立法會議皆批評政府擴大人才清單缺諮詢，憂制度遭濫用（工聯會直播影片截圖）

政府昨日（16日）公布擴大人才清單，將涵蓋專業由原有13項增至51項，新增工種包括發展及建造專才，例如土木結構工程、機電工程等；另亦涵蓋醫護行業，包括醫生、牙醫、護士及助產士等。目標每年吸引35,000人來港逗留不少於12個月。

工聯會理事長兼立法會議員黃國指，擴大人才清單的最大問題是門檻低，加上輸入外來人才時欠缺勞工界把關，加上僱主毋須證明在本地有招聘困難，即可大規模輸入外來人才，擔心制度會遭濫用。他指國務院港澳辦主任夏寶龍亦曾指涉及人力資源的問題，應多與勞工界溝通。

工聯會另一名立法會議員、勞工界代表郭偉强質疑，雖然香港要「搶人才」，但不等同可以「中門大開」，又指在缺乏把關機制下，或令本地年輕人的失業率上升，更擔心輸入中層人才之後，會限制本地中低層僱員上流的機會。

郭偉強又說，已收到有行業反映，僱主可能因為有更多人才選擇，因而裁減本地人手。他批評政府推出計劃前未有深思熟慮。他更指，政府近期推出的措施似乎都沒有打算與勞工界商議，擔心當局遲早「撞板」，促請當局多諮詢勞工界，在「搶人才」同時，要能保障本地工人就業機會。