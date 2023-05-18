李家超到立法會出席首次互動交流答問會

行政長官李家超早前宣布把特首答問大會「升級」為互動交流答問會，首次互動交流答問會今早（18日）在立法會舉行。他早前指互動交流答問會可就宏觀、重大和策略性的議題，以大局觀和宏觀角度，讓行政長官和立法會議員共議香港的施政方案和目標。



李家超指，「愛國者治港」最基本的標準是不容許亂港之人進入立法會，破壞香港。他認為，「團結做事」、「互動共識」及「視野高度」三者結合才可更好達到「愛國者治港」，他指自己上任後，提出立法會行政長官互動交流會是繼前廳交流會後的第二個新想法，他認為是次互動大會可讓政府及議員們透過互動交流，建立共識。他感謝立法會主席梁君彥接納他的主題建議，他指「二十大」是國家在新時代發展下必須遵守的準則，指二十大報告提醒我們要「站得高，看得深」。

他續指，二十大報告中的「我們要善於透過歷史看現實⋯⋯不斷提高系統、創新、底線思維」等八個章節對香港至為重要。

是次互動交流大會，李家超期望可從討論中得出如何結合二十大精神及香港發展的建議，期望可釋放愛國者治港的力量，更好共建香港。

分兩節舉行 諮詢議員3個問題

今次會以「二十大及兩會精神」作主題，分兩節進行。第一節的議題是「安全和穩定」，會以二十大報告中三個有關章節為基礎進行討論。第二節的議題是「發展和幸福」，會以二十大報告中五個有關章節為基礎作討論。

他表明希望利用今次互動交流答問會，諮詢議員三個問題：

（一）如何「弘揚以愛國愛港為核心，和『一國兩制』方針相適應的主流價值觀，發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統」？這一點我相信與穩定有關。

（二）香港有良好的高等教育基礎，是亞洲唯一擁有五間百強大學的國際城市。如何發展和鞏固香港成為國際高等教育區域樞紐？

（三）未來將會有多項大型土地發展、基建項目陸續推出，包括北部都會區、交椅洲人工島等。有甚麼融資和公私營合作方案，既減輕政府的財政負擔，又能把有為政府和高效市場更好地結合起來？

首節討論「安全及穩定」 李家超斥美國向港法官施壓

首個討論環節為「安全及穩定」，李家超表明會按照憲制責任為《基本法》23條立法，並指「一國兩制」是最高原則，美國等西方國家多次向盡忠職守的法官施加壓力，形容「醜態畢露」，強調背叛國家的人絕不能進入體系中。他指，香港經歷2019年「黑暴」及「港版顏色革命」後，現有時穩定得來不易，政府為令港人感到幸福及宣揚愛國思想下了不少工夫。

稱《基本法》保障所有權益「一個字都無改過」

新思維立法會議員狄志遠指，明天（18日）是長洲飄色巡遊（按：應是下星期五5月26日），有負責人指基於《國安法》故環避免政治色彩、公共圖書館大量非政治書籍下架、「尊子漫畫」停刊等，不少市民都關注香港是否仍有言論自由？

李家超指：「《基本法》由實施到而家一個字都無改過」，他強調香港言論自由受到保障，港府會確保《基本法》所有的權益都會受到保障，指法庭會按法例行事。他續指，《香港國安法》相比其他國家的國安法相對寬鬆。

提到公共圖書館有書籍下架，李家超相信局方的審查能力，但他強調政府在推動市民閱讀及培養市民的正確價值觀時，港府有責任把關。

民建聯立法會議員李慧琼認為，議員亦可擔任宣揚「愛國愛港」精神的使者，多加落區接觸市民。

民建聯立法會議員陳勇發言時，在枱頭放置「愛國愛港、主流價值」的紙牌。他指，過去香港被「黑暴」影響，令港「沉淪」，他期望港府未來可加多香港及中國抗戰史的教育，包括設立歷史博物館，去除政治病根。

本地產品檢驗標準有優勢 可助創「大灣區標準」

身穿本地製造的中式服裝的紡織及製衣界議員陳祖恒問到，未來本地產業可如何更好到大灣區發展？李家超首先大讚陳祖恒：「帥哥，你高挑嘅身形着起⋯⋯更係相得益彰。」他續指，認為香港本地的檢驗標準有優勢，指倘未來可設立「大灣區標準」，相信可以令香港的產品更易流通至大灣區。

保險界議員陳健波指，香港以往的核心價值受到破壞，回歸前後有不少西方價值觀影響港人思想，認為必須加強教育，培養港人自強不息等正確價值觀。李家超反問陳健波可如何宣揚正確價值觀，陳健波表示要多教育有關國家的好事，例如東江水、國防，「如果香港人知道國家對香港人嘅關心、關注⋯⋯只有親人先可以做到咁。」

選委界立法會議員鄧飛建議，學校將國安獨立成科，甚至對師資有更高要求。李家超認為，國安分別有專業教育及一般認識，他指一般教育而言，相信不太難掌握；專業教育而言，當局會辦講座予校長、教師，律政司未來都會再思考如何做得更好。他指：「每一個人學習，最重要係眼睇、耳聽，第三方面係活動。」

第二節「發展和幸福」 討論教育、人口、經濟發展

選委界梁毓偉就第二節「發展和幸福」發言，在鞏固香港高等教育產業上，港府要加強挽留來港學生留港工作的意欲。另外，他又認為港府要加強學生對準備DSE的思維。

新民黨立法會議員容海恩指，自己早前與梁毓偉就人口進行調查及提交建議書，期望政府可參考。

李家超指，香港有長遠及即時要做的事情，指以往港府也做過人口調查，但更短期的估算更為重要，指自己聽到不同有關人力短缺的聲音，故在任何有關人口調查方面，人力資源調查要充分照顧。

他指，院舍、建造業、運輸人手短缺，港府會積極思考透過不同方式解決現有問題。他強調，當局會再考慮及參考其他國家鼓勵生育的成功政策。

漁農界立法會議員何俊賢認為，港府要研究食物「一地兩檢」或「兩地一檢」的可行性，以及推進海岸經濟發展。李家超指，香港與內地的食品安全「有照顧到」，強調港府重視本地漁農業發展。

陳振英倡現有隧道、港鐵股份證券化融資 發展新規劃區

金融界立法會議員陳振英提到人工島及北部都會發展時的財政安排，建議可以「證券化」產生現金流，又指創新科技園產生收入的所需時間較長，認為可善用「土地債券」。李家超追問如何證券化，陳振英回應指，證券化的條件是該產品已有穩定收入派息，因此正在興起的項目若證券化是難以售出。他建議可讓先有穩定收入的基建項目包括證券化，例如隧道、港鐵股份等，先做第一輪融資以完成基建，將來北部都會區等地方發展起來後，若再需要第二輪融資進一步發展，就可以用北都會的新基建來證券化打包融資。

選委界立法會議員劉智鵬指，資助大專院校每年只年招收一定數額的非本地學生，建議政府考慮放寬非本地學生招收名額。李家超表示，港府要留意這會否造成本港的財政壓力。劉智鵬續指，當局可重新調整本地及非本地學生的學費，他又指現時的大專院校都設有宿舍，他建議大專院校可再分撥更多宿位予非本地學生，吸引更多海外學生來港。

選委界周文港反駁李家超指增加非本地學生名額會加重香港財政壓力，強調學費非涉及公帑。

工聯會立法會議員鄧家彪建議，政府推出土地發展計劃，讓青年每月供款4,000元，待發展土地發展完成後再分配房屋給青年。李家超表示：「會考慮，任何令（市民）更熱愛香港嘅都會考慮。」

新民黨立法會議員黎棟國提到他到內地考察時，留意到當地運用機械人建屋，期望政府可多運用工業科技，推動產學研結合。李家超表示非常認同，他指現時不同部門都有運用科技，惟未來該如何強化，亦是政府思考方向之一。他續指，現時着重「產學研1+」計劃，期望可盡快讓市民看到成果。

進出口界立法會議員黃英豪提到本港進出口量下跌，建議港府提供稅務優惠、設電子商務專員等。李家超表示，會從基礎建設方面下工夫，但坦言不擔心，因為香港與內地有「融合專班」，互相配合及對接。

工聯會立法會議員黃國提到融資計劃方面，會否考慮將基建項目打包成強積金的一個基金選項。李家超表示，投資是個人選擇，重視不同融資方法，至於未來會如何考慮，政府會多與專家溝通。

自由黨林健鋒建議，政府成立專責團體審議已過時的法例，他又認同「梁振英」提出有關金融發展的意見，梁君彥問言隨即糾正：「陳振英議員啊！」林健鋒續指，政府發債要平民化及「貼地」。

李家超總結今日（18日）互動交流會，他感謝議員提出意見，將與團隊深入了解及研究，他指新的交流環節，可為共建香港創造價值，期望愛國者們謹記二十大精神。