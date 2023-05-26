港美「香港製造」爭議未解決　丘應樺APEC促恢復世貿爭端解決機制

商務及經濟發展局局長丘應樺於美國底特律時間（25日）出席在當地舉行的亞太區經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，在題為「支持多邊貿易制度」的討論環節上，強調恢復世界貿易組織（WTO）爭端解決機制全面運作的重要性。



世界貿易組織去年底裁定，美國禁止香港出口產品標示香港製造違反世貿規則，美方揚言無意撤回規定，後來更聲言會就裁決提出上訴。



不過，世貿現行上訴機構正因美國阻撓成員任命而停擺。港府曾批評美國的上訴只會在上訴機構恢復時才獲處理，批評美方一方面癱瘓上訴機構，一方面又提出上訴，做法是自相矛盾，濫用程序，拖延撤回產地來源標記規定的責任，指特區政府保留在上訴機構恢復後作出回應的權利，又指會密切留意及跟進發展，維護香港貿易利益及權利。



丘應樺在APEC貿易部長會議上指出，世貿作為多邊貿易制度的基石，正面臨挑戰。他呼籲亞太經合組織成員經濟體與所有其他世貿成員，繼續有建設性和迅速的協作，以履行世貿第十二次部長級會議的決議，在二○二四年前恢復一個完整和運作良好，而且所有成員都可參與的爭端解決機制。

另一方面，丘應樺表示，香港深明在疫後經濟增長和全球經濟復蘇中，投資擔當關鍵的角色，因此會致力在各方面促進投資，包括參與「以發展為本的投資便利化聯合聲明措施」。他呼籲所有亞太經合組織成員經濟體更積極參與及落實有關措施。

會議期間，丘應樺與文萊首相府部長兼財政與經濟事務主管部長拿督斯里劉光明，及馬來西亞投資、貿易及工業部副部長劉鎮東會面，就彼此關注的議題交換意見。