同鄉社團維園辦嘉年華橫跨「六四」　稱不擔心被騎扐：港人好斯文

撰文：文睿
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全港26個省級同鄉社團將在6月3日至5日於維多利亞公園聯合舉辦嘉年華，慶祝香港回歸祖國26周年，主辦方稱歡迎全港市民到場參與，惟活動橫跨「六四」，主辦方會否加強管制措施，確保慶祝活動不被「騎劫」？

香港廣西社團聯會永遠會長鄧清河稱，「咁啱申請後批咗呢個時間」，大會將按警方要求在出入口設安全檢查。香港福建社團聯會副主席佘德聰則表示：「對香港人好有信心，佢哋好斯文。」

6月3日至5日維園舉行　出入設安全檢查

為慶祝香港回歸26周年，並向香港市民展現同鄉社團的風貌，增進市民對祖國地域特色文化的了解，香港廣東社團總會將聯合香港福建社團聯會、香港廣西社團總會、香港海南社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會等全港 26 個省級同鄉社團，將於6月3日至5日在維多利亞公園舉辦「鄉情聚香江 邁向新征程一一慶祝香港回歸祖國26周年家鄉市集嘉年華」活動，屆時將設置超過200個結合內地特色的攤位。

設於維多利亞公園的嘉年華橫跨「六四」，鄧清河在簡介活動時，亦特別提到人流管控事宜，他指大會將按政府要求，分別在兩個出入口設安全檢查及控制場內人流，相信大會有足夠人手處理人流。香港福建社團聯會副主席施清流又指，相信警方3天都會維持場外秩序。

被問到會否擔心有市民穿着印有標語的衣服進場等影響場內秩序，佘德聰直言對香港人「好斯文」，對港人有信心，重申大會有保安維持秩序。

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