民建聯改革研究料9月中有結果　執委改選再延期

隨著立法會和區議會選舉制度改變，不少政團政黨均檢視方針，以適應新選制，其中本港最大政黨民建聯年初成立改革小組就未來定位進行研究，最新消息是改革研究結果預計9月中公布，也因而令該黨的執委會改選再一次延期。



民建聯早前成立改革小組研未來定位，導至執委會改選一再延期。（資料圖片/歐嘉樂攝）

民建聯過去是於4月展開執委會換屆選舉，但該黨早前已通知黨員指執委改選投票日期，由慣常的4月押後至7月3日至19日。不過，最新發展是由於改革研究預計在9月中公布，故執委改選也再延後2個月才舉行。

有消息指，民建聯新一屆執委會人數為57名，監察委員會則有43名。因應青年民建聯及工商專業委員會升格，意味青年、工商背景人士將在新一屆執委會中佔一席位。黨內推出改革措施，有黨員稱是每年恆常檢視。

改革重點包括黨員要加強培訓

有黨員解釋，本次換屆選舉再次延後，因顧及黨內的改革小組總結，宏觀層面民建聯將由立足基層、面向中產，擴及至面向商界和爭取成為治理型政黨，為港府政策作「紅隊」作用。

另有人指，改革方向包括增加更多培訓機會，例如增加座談會，邀請各界作宣講。上至立法會議員，下至地區員工，均需要接受培訓。他又稱，早前的地區治理研習課程就是其中一環，黨內各人士都需要增強自身能力。

如李慧琼放棄連任主席 陳克勤或接棒

當執委會完成改選後，會再選出民建聯的新一任領導層。已晉身全國人大常委的現任黨主席李慧琼的去留問題也受關注。黨內有意見認為如李放棄連任，現時其中一名副主席陳克勤棒的呼聲極高。陳現時作為黨團召集人，據悉陳恒鑌及何俊賢均有提供協助，若陳順利接任主席，未知現時的工作安排可否為新任黨團召集人人選帶來啟示。

此外，因張國鈞進入「熱廚房」當上律政司副司長而遺下的副主席空缺，也會在今次改選中填補，有消息指葛珮帆的呼聲極高。