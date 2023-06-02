議員參觀長者屋豐頤居　田北辰大讚：二千幾蚊有醫生上門唔錯

紅磡「豐頤居」是房協第三個「長者安居樂」項目，立法會議員田北辰受邀參觀「豐頤居」後，大讚設計無微不至「啱晒老人家」，更有醫療團隊上門服務。



位於紅磡的「豐頤居」是房協推出「長者安居樂」以來第三個項目，專為年滿60歲中等收入人士提供集居住、康樂設施與醫療護理於一身的居所，提供312個單位，卻收到近500個申請「爆額」。

三邊上落床 做好防滑有扶手

田北辰指，「呢間corner site一房單位，三邊落床，景觀開揚，正到嚇死人」，「再睇埋啲細節就更加感受到佢嘅無微不至，廁所浴室地磚防滑得來，又唔會『嚡熠熠』，四周圍都係扶手，啱晒老人家。張床好似醫院咁隔離就有個警鐘，一有咩唔舒服，轉身撳個緊急掣即刻有隊24小時待命嘅醫護團隊衝上嚟救命。」

田北辰表示，事實上的確有不少有能力的長者自己一個人住，擔心到時出事沒有幫到手，項目有自由的同時，又有好似醫院私人病房的保障，每個月多付2,000多元就可以有這樣的享受，確實不錯。

醫生、護士、物理治療師團隊 每月開支近百萬

香港未來老年化，田北辰認為有關服務非常有意義。不過房協都有一定的風險，要管理20多人包括醫生、護士和物理治療師等的團隊，每個月開支都接近百萬元，要項目住滿才可以收支平衡。住戶分擔使費才收二三千元，外面的私人市場根本做不到，至少收萬多元。雖然有風險，但房協對市場非常有信心，並指未來會積極籌備第四個項目，為未來香港長者提供更多樣化的住屋需求。