六四34｜美領館亮燭光　歐盟駐港澳辦事處擺電子蠟燭

今日（4日）是六四34周年，維園連續第四年沒有燭光晚會。美國駐港澳總領事館在晚上約8時在其社交平台專頁貼出相片，從相片可見中，領事館內每扇窗戶均放滿電子蠟燭。

而歐盟駐港澳辦事處在約半小時前、即約晚上7時半，同樣在社交平台專頁分享相片，顯示他們在其辦事處的窗前擺放分別6枝及4枝電子蠟燭的相片。



▼2023年6月4日 美國駐港澳總領事館及歐盟駐港澳辦事處窗前亮起燭光▼



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美國駐港澳總領事館今早已在其社交平台專頁張貼燭光相片悼念，並換成專頁的封面照片。帖文引述美國國務卿布林肯（Antony Blinken）所言：「不會忘記那天遇難的人們展現出來的勇氣，美國繼續為在中國以及世界各地倡導人權以及基本自由而努力不懈。」

至今日晚上約8時，美國駐港澳總領事館在專頁再發放相片，從相片可見，領事館的每一扇窗戶也放滿電子蠟燭。

歐盟駐港澳辦事處在晚上7時半，亦於其Facebook專頁發相，顯示他們在辦事處擺放分別6枝及4枝電子蠟燭的相片，並撰文寫道「記念1989年6月4日發生的天安門事件34周年」，並稱歐盟會堅定捍衛人權。

▼2023年6月4日 多國駐港領事館在社交平台專頁貼燭光相悼念▼

