公務員加薪｜行政會議今審議方案　料基層公僕加幅有望上調

行政會議最快明日（6日）審議今年公務員薪酬調整幅度，預料公務員事務局會把已經員方確認的薪酬趨勢調查結果，作為今年的調薪方案，並建議按慣例，把低層公務員的薪酬加幅上調至與中層公務員看齊，即中、低層皆加薪4.65%。若行政會議通過方案，政府會把方案正式諮詢員方意見。



影響約17萬公務員今年加薪幅度的2023年薪酬趨勢調查結果，分別是高層為3.91%、中層為5.68%、低層為5.66%，扣減遞增薪額後，薪酬趨勢淨指標，高、中、低層公務員分別是2.87%、4.65%和4.5%。

公務員事務局常任秘書長梁卓文在5月17日公布薪酬趨勢調查結果時指，特首會同行政會議考慮公務員薪酬調整時會涉及六大因素，包括經濟狀况、生活費用、政府財政、公務員職方訴求、公務員士氣及薪酬趨勢調查淨指標。

消息人士則透露，雖然有工會曾要求要把全體公務員薪酬加幅劃一為5%或5.1%，但當局考慮各項因素，包括公務員士氣等後，會按照薪酬趨勢調查結果及過去慣例，向行政會議建議今年的公務員薪酬調整幅度，即低級公務員的薪酬加幅會輕微上調至與中層公務員看齊，高級公務員則為2.87%。

若行政會議明天通過採納薪酬趨勢調查結果，政府便會視之為今年的加薪方案建議，正式諮詢公務員工會代表意見，之後再交行會作最終板。