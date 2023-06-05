洪雯：進出口面臨顛覆性風險　金融界要避免「溫布頓效應」

本港進出口貨殖大跌，第一季出口按年跌了18.7%，除了國際貿易風險，本港進出口亦面臨內地港口的挑戰。



立法會議員洪雯今早（5日）在立法會財經事務委員會中，坦言十分擔心貿易表現，認為香港的出口模式落後，正面臨被新模式顛覆的風險。



立法會議員洪雯。（資料圖片）

本港出口增值少 內地與其他市場直接貿易

洪雯說，內地首季出口增長4.4%，進口增長0.2%，理論上支持了本港的貿易表現。然而本港數字卻仍然下跌，她認為涉及3個原因。

第一，本港出口增值少，容易被取代。內地已經愈來愈多與其他市場直接貿易，不用經香港，或只是貿易單據經過香港。她形容這是「轉口貿易變成離岸貿易」，但離岸貿易毛利率十分低，對GDP和就業的貢獻都較少。而疫情一下中港兩地陸路運輸限制，亦驅使很多貿易不經香港。

跨境電商顛覆傳統貿易模式 香港發展慢

第二，香港貨源地和市場較集中，而香港本身的容量不夠，例如本地物流用地很多都是短租，投資者不敢做長遠投資。

第三是跨境電商發展顛覆了傳統的貿易模式，而香港在這方面發展較慢。

本港進出口面臨周邊城市競爭。（資料圖片/梁鵬威攝）

金融市場成「離岸中心」 本地企業未受惠

至於金融市場，洪雯指網球壇有「溫布頓效應」（Wimbledon Effect），即倫敦每年舉行溫布頓網球賽，但英國男單球手80多年間只奪冠兩次。她指香港金融界亦有明顯的「溫布頓效應」，2018年利用「18A章」引入未有盈利的生物科技公司來港上市，至今超過50間這類公司上市，令香港成為全球第二大生物科技公司融資中心，但當中只有兩間與香港有業務關聯。換言之，「全球第二大的生物科技公司融資中心」對本地生物科技企業的貢獻極為有限。

洪雯再說，本港金融業十分「離地」，平台上流通的資本很少在本地「紮根」，認為可引導資本支持本地科、文創產業，例如設立天使基金、種子基金、創投基金、股權投資等。