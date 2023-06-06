直播｜李家超：深水埗女童案令他難過　呼籲市民關心朋友保護兒童

行政長官李家超在今日（6日）行政會議開會前見記者。深水埗昨日（5日）發生一宗涉及南亞裔家庭的倫常慘案，預料此案以至近期多宗慘案均會成為傳媒提問焦點，包括政府會如何加強支援少數族裔或其他有需要家庭、及政府會如何加強保障市民精神健康等。《香港01》全程直播。



此外，香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，在製作元朗7.21襲擊事件專題時，被指進行車牌查冊時作出虛假陳述，終審法院昨日（5日）判她上訴得直，撤銷其定罪及懲罰。政府將會如何跟進，相信亦備受關注。



李家超今日行會前見記者（資料圖片/林靄怡攝）

特首李家超指，對於昨日3名女童被發現在深水埗家中遭家人暴力致死，他表示傷心及難過，社署已經聯絡家屬提供服務，也與港大合辦講座為市民提供情緒支援，並會在深水埗提供流動服務站以及24小時熱線。當區民政處為市民提供支援，會繼續在區內支援受影響居民。

他表示，新家園協會會為少數族裔提供24小時熱線，他呼籲市民要關心朋友，更要保護兒童，關心家人，無論家庭發生任何事情，暴力不能解決問題，只會增加問題。無人可奪走小朋友的生命。家暴發生原因往往錯綜複雜，要解決始終要當事人尋求協助。

他指家庭問題牽涉很多問題，有問題要尋求支援協助，又稱政府關注家暴個案，如發現個案，執法部門及社署的兒童科會介入，為有關人士提供一站式服務，包括情緒、住宿、醫療、為兒童提供法定保護。

斥蓄意破壞器官捐贈的人是害群之馬

另外，他指有人蓄意破壞器官捐贈，警方昨日拘捕4人。他表示器官捐贈崇高，最近有3,000多個沒有登記或重複取消登記，直言是破壞器官捐贈制度的神聖精神。他相信害群之馬是社會少數，社會要直斥其非，又稱與港版顏色革命相似，挑撥矛盾、製造不符現實的假象，製造破壞。他指捐贈器官自願性，但有人製造退出的假象，要譴責無恥行為，會追究責任。

他指本港捐贈人數一直增加，2009年有4.5萬登記，現時有35.7萬人，會與內地繼續探討恆常器官移植互助機制，在香港捐贈的會優先分配給港人，只有找不到適合人選之後，不想令器官浪費才啟動機制，給予內地病人。他續稱捐贈是崇高的大愛理念，並表示最近就有個案，捐贈及救護兒童。

李家超指有人蓄意破壞器官捐贈。（資料圖片 / 鄭子峰攝)

對於終審法院蔡玉玲案的查冊判決，他指香港是法治社會，會聯同律政司改革查冊指引，以符合裁決要求，確保基本法有效履行實踐。

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