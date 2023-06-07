2元乘車優惠｜議員認同罰款倍增可阻嚇違規　倡「放蛇」加強打擊

政府今日（7日）宣布加強打擊違規使用2元乘車優惠，本月25日起，港鐵旗下的重鐵違規使用優惠罰款會倍增至1,000元。多名立法會議員認為上調罰款有阻嚇作用，同時建議警方多採用「放蛇」方式加強打擊。



勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）在立法會宣布，為加強打擊違規使用2元乘車優惠，運輸署會成立專責小組聯同各公共交通營運商加強執法；而港鐵附例訂明的相關罰款金額亦會上調。港鐵由6月25日，重鐵網絡的相關罰款將由現時的500元，倍增至1,000元；輕鐵及港鐵巴士則由290元，加至370元，上升27.6%。

孫玉菡同時提醒市民，違規享用相關優惠除面對罰款，營運商可以把個案轉交警方跟進調查，有關人士可能面臨被檢控及判監。

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新思維立法會議員狄志遠認為，違規使用優惠的罰款增加至1000元，加上最高可判處監禁，應有阻嚇作用。他建議當局採用「放蛇」方式作打擊，同時建議警方應雷厲風行一段時間，在各區展開巡查行動。

民建聯立法會議員李世榮也支持警方「放蛇」跟進相關事宜。他指，就算罰款額提高至10000元，仍需要有人員執法。他指，不單止有市民違規使用2元乘車優惠，過去也有司機以樂悠咭亂拍卡，疑涉騙取政府補貼，期望當局加強打擊，保障公帑使用。

楊永杰：有物流公司走利用優惠計劃降成本

另一名立法會議員楊永杰亦認同把罰款提高至1000元是合理，關鍵在於刑事拘捕，提高阻嚇力。他又指，知道有物流公司僱用長者派文件，而公司未有派發公司八達通卡供僱員使用，讓長者僱員使用2元乘車優惠再報銷，變相助降低公司營運成本。