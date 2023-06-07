2元乘車優惠｜葉劉淑儀：「長車短搭」待處理　陳健波：應削優惠

政府宣布加強打擊違規使用長者2元乘車優惠，兩名曾對優惠計劃長遠財政承擔表達憂慮的行政會議成員支持新措施，但均認為未能全面解決問題。其中，行會召集人葉劉淑儀指，此舉只對控制開支略有幫助，未解決「長車短搭」問題。另一行會成員陳健波建議當局考慮削減60-64歲人士的優惠。



月內會展開全港執法性行動，港鐵亦會加強查票，及提高對違規乘客徵收的附加費。



今年3月當巴士公司申請加價時曾撰文指出，巴士公司申請的加幅過高，又指隨著人口老化，政府在乘車優惠上的補貼恐變「無底深潭」的葉劉淑儀表示，政府打擊違規個案只會對控制開支略有幫助，未有解決受惠者「長車短搭」的問題。

葉劉淑儀：資源應用於改善長者牙科服務

她指，受惠的人享受優惠固然會高興，但措施涉及龐大公共開支，而2元乘車優惠計劃的原意是讓退休人士受惠，政府早前將受惠年齡門檻降至60歲，是違反原意。她又認為，長者仍有很多需要，如要善用公帑，把資源用於改善長者牙科護理會更好。

另一名曾公開質疑2元乘車優惠計劃長遠會帶來沉重財政負擔的行會成員陳健波亦指，2元乘車優惠計劃涉及巨大開支，他同意先處理違規情況，以便政府掌握實際開支，下一步才檢討計劃。

陳健波：應考慮削60至64歲人士車費優惠

至於檢討方向，他建議包括考慮是否把60至64歲人士的車費優惠，由現時2元改為半價，65歲或以上才獲2元優惠，或制定每日定額津貼，確保公帑得到善用。