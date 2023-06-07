宋皇臺站沉降　林世雄：制定緩解方案及不影響鐵路設施的施工方法

啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，於打樁工程期間，使港鐵屯馬線宋皇臺站緊急出口的其中一個沉降監測點，達到20毫米的預設停工指標。按既定程序，房委會已於同日暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。



運輸及物流局局長林世雄指，政府會確保鐵路運作安全，在地盤復工前，相關部門、機構包括房委會、屋宇署以及機電工程署會制定緩解措施，以及合適和不會對鐵路設施造成影響的施工方法。



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根據房委會文件，啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，為居屋項目，原訂預計2026/27年度落成。

該沉降監測點位於港鐵屯馬線宋皇臺站緊急出口，於6月5日達到20毫米的預設停工指標。監測點是港鐵按照鐵路保護的既定程序，要求房委會設置，以便港鐵監察沉降數據，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全，不受有關工程影響。

政府指，獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵已派員視察有關緊急出口，確認其結構安全；沉降沒有影響其他周邊鐵路設施的結構安全。機電工程署亦已檢視港鐵提交的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求，沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

林世雄表示，宋皇臺緊急出口其中一個監測點沉降超出標準，在地盤復工前會制定緩解措施。（李宇婷攝）

議員要求定期向立法會匯報

九龍中立法會議員楊永杰稱，沙中線受到沉降困擾，事件不尋常，又稱啟德附近有6個地盤進行工作，周邊一帶需要監察，擔心影響其他地盤，甚至出現行車安全；表示現場初步暫停打樁工程，他會繼續跟進事件。

被問及沙中線附近沉降是否不能接受，他指對管道出現沉降有憂慮，認為要認真監察，例如定期要向立法會報告整個進度，匯報包括有否出現結構問題等，希望匯報制度可讓立法會對進度加強監察。