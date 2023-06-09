區議會改革｜馬拉松式審議完成　議員提交意見　下周三審議修正案

立法會「馬拉松式」逐條審議《2023年區議會（修訂）條例草案》，今日（9日）終於完成。民建聯議員陳克勤、周浩鼎和顏汶羽發表條文相關意見，已經轉交政府考慮。政府會提出修正案，下星期三（14日）早上8時半再開會。



今年年底將舉行區議會選舉。（羅國輝攝/資料圖片）

要求澄清別國名譽領事能否當區議員

周一（5日）起，立法會《2023年區議會（修訂）條例草案》委員會日日開會，逐條審議相關議案，務求盡早審議並提交大會，在暑假之前完成整個程序。

連日來，議員就條文字眼向政府提出多項建議，陳克勤、周浩鼎和顏汶羽提出了5點建議供政府參考。他們指，有關喪失議員資格的條文中，寫着「成為香港以外的地方的政府的代表」，但不少工商界及專業人士在「一帶一路」國家擔任名譽領事，希望澄清此等名譽領事能否擔任區議員。

（左起）顏汶羽、陳克勤、周浩鼎向政府提出有關區議會修例的意見。（周浩鼎Facebook）

三人又關注條文不清晰之處，例如選民在在名冊上禮錯誤列名時，政府不能僅以此為原因，而不准許該人行駛投票權。他們認為如此陳述並不清晰，希望政府改善。

此外，陳克勤、周浩鼎和顏汶羽亦關注議員監察機制，認為現時條文並無列明監察委員會包含哪些權力，例如要求當事人出示哪些文件等，希望政府清楚列明是否含有該等權力，以及透過哪些方式訂明該等權力。