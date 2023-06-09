公院塌物｜李夏茵：不能接受　高拔陞：加強巡查、外判合約加罰則

多間公立醫院早前發生多宗石屎及醫療儀器塌下事故，醫管局相關委員會檢視問題後，建議加強醫療儀器保養維修。署理醫務衞生局局長李夏茵今日（9日）在立法會一個委員會會議中指，情況不能接受，已責成醫管局必須嚴肅跟進。



醫管局行政總裁高拔陞則表示，醫院設施管理團隊會加強主動巡查，並鼓勵其他醫管局員工主動報告設施損壞情況。此外，會在維修商競投合約，訂明以往事故將影響中標機會，而萬一真的出現事故，醫管局會採取行動，包括終止合約等。



李夏茵出席今日（9日）立法會衞生事務委員會會議時說，醫管局成立的「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，日前已提交檢討報告及提出改善建議，醫管局會積極跟進，並按醫院運作情況及需要等因素，盡快落實相關措施

她又指，醫管局已經落實部分改善措施，如安排醫學工程部人員在場監督高風險醫療儀器的定期保養檢查、優化事故通報系統等。醫管局會根據合約條款，對未按相關標準進行維修保養工作的承辦商，追究法律責任。醫管局又計劃在醫院層面設立醫院安全委員會，確保對醫院的設施管理和環境安全問題，作適當監測和督導。

議員質疑欠缺問責

實政圓桌田北辰批評，醫管局維修部門欠缺定期巡查，出現問題卻不需要問責，認為如果同一間醫院多次發生重大事故，相關部門的人員薪酬應該受影響。

選委界陳凱欣指，醫管局不可再心存僥倖，指青山醫院在塌石屎前1年，涉事建築顧問公司曾作勘察，並指天花無任何缺損，明顯失職，但同一公司正負責全部7個聯網的樓宇檢驗，指當局不應用公帑增聘人手，監察明顯失職的外判商。

高拔陞回應指，相關公司的合約將於今年內完結，之後的樓宇檢驗不會再依賴外判公司，會由內部人員負責，並會運用科技協助勘察。

自由黨立法會議員邵家輝則關注醫管局員工因事故受傷，是否屬職安健範疇及醫管局方的責任。高拔陞指有員工受傷屬職安健範疇，亦需釐清醫管局責任。當邵家輝續問局方的具體責任時，高拔陞指沒有即時答案，只稱要按每個個案研究。