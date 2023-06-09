陳國基冀7月通過區會改革　立會修訂《議事規則》容許暑假休會

審議區議會方案的《2023年區議會(修訂)條例草案》委員會今早（9日）完成逐條審議工作，將向立法會內務委員會提交報告，及後將在立法會會議上恢復二讀辯論。



立法會內務委員會同日下午舉行會議，內會主席李慧琼稱，上次與政務司司長陳國基會面，陳希望7月在立法會會議上恢復《2023年區議會(修訂)條例草案》的二讀辯論及完成審議，而《2023年刑事訴訟程序(修訂)條例草案》都希望議員支持及盡快通過。



立法會內務委員會會議。（資料圖片/羅君豪攝）

謝偉俊提修訂議事規則 刪去立法會會議相隔時間條文

議事規則委員會主席謝偉俊提出，隨着第6屆立法會的任期延長，立法會換屆選舉改於12月舉行，會期開始及結束的時間有所改變。他認為有需要處理《議事規則》第14(1)條所衍生的技術問題，即刪去「同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6個星期」的條文。

謝又稱，《議事規則》第14(1)條的擬議修訂不會引起任何《基本法》問題，因為根據《基本法》第72條第(三)項，立法會主席有決定開會時間的職權。

議員指如有需要 主席仍可召開會議

金融界立法會議員陳振英稱，議員在休會期間是隨時候命，如立法會主席提出需要開會，議員都會列席。工聯會立法會議員梁子穎又稱，休會期間只是不召開立法會大會，委員會可照常召開。及後建議得到通過，將於6月28日的立法會會議上動議相關擬議決議案。