陳沛良冀盡快啟動精神健康普查　訂立全港精神健康藍圖

本港連續發生慘劇，令社會關注精神健康情況。精神健康諮詢委員會今日（6月9日）傍晚開會，選委會立法會議員陳沛良提出，要正視公立醫院的精神科醫護人手問題，建議投放資源加強公私營合作，縮短新症的輪候時間，同時加強社區支援及基層醫療，希望委員會能夠積極審視。



他又促請政府盡快啟動全港精神健康普查，了解港人實際的精神健康狀況。



香港人生活壓力大，社會關注精神健康及引發的問題。（資料圖片/羅君豪攝）

陳沛良指，啟動精神健康普查可深入了解弱勢社群的需要，尤其是要區分涉及到焦慮症、抑鬱症、行為及情緒障礙等潛在患者，以助於制定一份全港精神健康藍圖，發展精神健康政策及相關服務。

在預防、及早識別方面，陳沛良建議透過地區康健中心進行基層精神健康的推廣、支援和轉介等。長遠政府亦有必要加強地區康健中心與精神健康綜合社區中心之間的交流合作，而非各有各做。

加強精神健康公眾教育 避免社會誤解、歧視

陳沛良指，加強公眾教育要始終堅持兩個方向推行，一方面是要教導市民如何分辨、識別何謂精神及情緒健康，善用精神健康數碼服務，「陪我講Shall We Talk」更要進一步優化推廣，而非市民被動使用、查找資訊。另一方面，香港社會對精神健康仍有不少誤解及負面標籤，如何持續推動反歧視以及建立包容和精神健康友善的社會，亦是當局重點工作。