林定國率團訪深圳國際商事法庭　體驗應用高科技縮減案件處理時間

正在出訪大灣區的律政司司長林定國，昨日（9日）到訪最高人民法院第一國際商事法庭和深圳前海合作區人民法院，與副庭長趙晉山、副庭長劉崢，以及院長卞飛領導的團隊會面及實地參觀，期間體驗法院透過高新科技應用，精簡程序安排，大大縮減案件處理時間。訪問團今日（10日）將參觀騰訊總部。



林定國（前排右二）考察深圳前海合作區人民法院。（林定國Facebook）

爭取將「港資港法」擴展至整個大灣區

林定國指，昨日會議上他們討論涉港涉外的法律查明服務及「港資港法」的運作情況，望進一步讓國際商事糾紛解決更專業、更便利，而代表團成員就如何鼓勵更多香港年輕法律界人士多參與前海法院法律查明工作，及「港資港法」仲裁案件提出建議。

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此外，他表示律政司將繼續爭取將現行「港資港法」措施由前海擴展至深圳以至整個大灣區，允許民商事合同一方為港資企業時，合同各方可自由約定選用香港法律作為合同的適用法；以及爭取在大灣區内地九市實施「港資港仲裁」措施，允許港資企業在無「涉外因素」的情況下仍可以選擇香港作為仲裁地。

他相信日後香港法律界與內地相關部門的往來將會更加密切，以及在互相學習、分享和探索的路途上越走越開闊。