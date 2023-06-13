李家超：輸入外勞檢討、私人發展商參與興建資助房屋快將公布

行政會議今日（13日）開會，特首李家超在會議前見記者。據了解，行會將討論公私營合作居屋和輸入外勞等議題，最快今日公布建造業和運輸業的輸入外勞計劃。



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特首李家超指，兩個月前見記者講及本地勞工短缺，當時指相關政策局正加緊評估情況。現時香港抗擊疫情全面通關，市面暢旺，不少勞工短缺情況，他指很快公布方案。

第一保障本地勞工就業優先，要針對人力明顯不足行業；第二要保障本地勞工工資收入，外勞不可以低於相關工種中資中位數；第三外勞不是永久措施，政府要積極培訓教育工作，多元措施解決人手短缺。

他指勞工短缺影響服務質素，而香港另一個樽頸是房屋問題。他認為北部都會區是產業來源、發展引擎，昨日成立北部都會區統籌辦事處倡導發展，說明政府推動的決心，要求辦事處今年內要制定公布行動綱領及具體計劃。

政府正研究多個行業輸入外勞，包括建築地盤。（資料圖片/夏家朗攝）

提到有指政府未曾諮詢勞顧會成員，李家超重申政府認真檢視了現時香港建築行業及運輸行業的勞工供應，故政府與不同持分者溝通及了解後，故有此決定。其後記者追問上月底勞顧會會議取消，問及為何政府沒有與勞顧會討論輸入外勞，李家超指與不同代表人士有溝通，公布時會講述整個問題。他強調如勞工出現短缺，競爭力、經濟都會受到影響，他指現有不同制度處理勞工問題，公布計劃時會實際講解。

李家超強調，輸入外勞的決定已作詳細考慮，重申輸入外勞會有限度而非長期，並且只針對個別人手短缺行業。李家超又指他已與業界不同人士交流，日後將公布細節及關注點。

據了解，政府最快今日公布建造業及運輸業的特別計劃輸入外勞計劃，名額共約1.8萬個，其中小巴及旅遊巴司機各有900個名額。住宿方面，建造業外勞傾向居住僱主提供的宿舍或地盤宿舍，機場外勞傾向下班後北上內地，機管局每日安排經港珠澳大橋來回兩地。

政府將收回粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東的32公頃土地興建公營房屋。圖為攝於2022年10日14日，其中納入建屋範圍的部份。（資料圖片/歐嘉樂攝）

按計劃9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地

提到粉嶺高爾夫球場，李家超指現時城規會正為此進行公聽會，充份反映香港市民享有言論自由。李家超指正進入法定城規會程序，城規會亦按照程序參考不同意見，從而作出決定，交政府考慮。無論有任何決定，都會按計劃9月收回32公頃土地。

該32公頃土地開放給市民使用，如有重大賽事，政府亦樂意將該土地借用來做停車場、推廣、接待等活動。

私人發展商參與興建資助房屋先導計劃快將公布

另外政府很快會公布私人發展商參與興建資助房屋先導計劃，以高效私人市場協助公營資助房屋提速、提量、提效。

至於《願榮光》禁令申請進度，李家超強調該歌曲嚴重損害國家利益，故政府向法庭申請對歌曲的禁制令，但認為現時非好時機評論禁制令申請進度，強調要尊重法庭判決。

而是否出席亞太經合組織會議（APEC）方面，他指經合會議有規則及習慣，主辦方有責任邀請成員出席，香港作為中國香港成員代表，會按規則、習慣出席會議。他指會議不屬於任何國家或者經濟體，香港作為成員需要出席會議。