直播｜輸入外勞檢討快有結果　李家超強調本地就業優先

行政會議今日（13日）開會，特首李家超在會議前見記者。據了解，行會將討論公私營合作居屋和輸入外勞等議題，最快今日公布建造業和運輸業的輸入外勞計劃。



《香港01》為你直播李家超見記者的情況。



政府正研究多個行業輸入外勞，包括建築地盤。（資料圖片/夏家朗攝）

特首李家超指，兩個月前見記者講及本地勞工短缺，當時指相關政策局正加緊評估情況。現時香港抗擊疫情全面通關，市面暢旺，不少勞工短缺情況，他指很快公布方案。

第一保障本地勞工就業優先，要針對人力明顯不足行業；第二要保障本地勞工工資收入，外勞不可以低於相關工種中資中位數；第三外勞不是永久措施，政府要積極培訓教育工作，多元措施解決人手短缺。

他指勞工短缺影響服務質素，而香港另一個樽頸是房屋問題。他認為北部都會區是產業來源、發展引擎，昨日成立北部都會區統籌辦事處倡導發展，說明政府推動的決心，要求辦事處今年內要制定公布行動綱領及具體計畫，另外政府很快會公布私人發展商參與興建資助房屋先導計劃，以高效私人市場協助公營資助房屋提速、提量、提效。

據了解，政府最快今日公布建造業及運輸業的特別計劃輸入外勞計劃，名額共約1.8萬個，其中小巴及旅遊巴司機各有900個名額。住宿方面，建造業外勞傾向居住僱主提供的宿舍或地盤宿舍，機場外勞傾向下班後北上內地，機管局每日安排經港珠澳大橋來回兩地。

按計劃9月收回粉嶺高球場32公頃土地

提到粉嶺高爾夫球場，政府指正進入法定城規會程序，城規會亦按照程序參考不同意見，從而作出決定，交政府考慮。無論有任何決定，都會按計劃9月收回32公頃土地。

該32公穎土地開放給市民使用，如有重大賽事，政府亦樂意將該土地借用來做停車場、接待等活動。