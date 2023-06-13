李家超：很快公布有限度輸入勞工　需保障本地勞工

特首李家超今日（13日）在行會前見記者，稱香港市面恢復暢旺，多個行業都有勞動力短缺情況，稱政府很快會公布應對勞工短缺的方案，包括有限度輸入勞工。



提三大原則保障本地勞工

李家超提出三點原則，包括保障本地勞工就業優先，針對人力明顯不足的行業有限度輸入勞工。第二，他指要保障本地勞工的工資收入，即輸入勞工的工資不可以低於相關工種的工資中位數。第三，他表示要以培育和增加本地勞工為主，強調引入外勞是輔助性、非永久性措施，政府會繼續加強職業教育及培訓工作。

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被指沒有諮詢勞顧會 李家超：與不同人士有溝通

對於有指上月勞顧會會議取消，被問及為何沒有討論輸入外勞。李家超指與不同代表人士有溝通，公布時會講述整個問題。他強調如勞工出現短缺，競爭力、經濟都會受到影響。他指現有不同制度處理勞工問題，屆時會實際講解。

有指政府未曾諮詢勞顧會成員，李家超重申政府認真檢視了現時香港建築行業及運輸行業的勞工供應，故政府與不同持分者溝通及了解後，故有此決定。他重申輸入外勞會有限度而非長期，並且只針對個別人手短缺行業。李家超又指已與業界不同人士交流，政府將公布細節。