副學士非本地學生難在港就業　議員擔憂不利吸引技術人才

港府早前推出各項人才入境計劃，但最低門檻是需要持有大學學位，有指不利香港吸納技術人才。民建聯立法會議員顏汶羽今日（14日）在立法會會議上提出質詢，指各行業出現人力短缺，技術人才是重災區，促局方考慮讓專業技術資歷的非本地副學士留港工作。



教育局局長蔡若蓮指，過去3年，非本地學生就讀副學位職專元素較強的高級文憑人數，分別為362人、310人、381人。她指畢業生就業選擇有各種因素，會與相關政策部門商討讓非本地生留港工作。



蔡若蓮表示，會與相關政策部門商討讓非本地副學士畢業生留港工作。（林靄怡攝）

公帑支援非本地生 蔡若蓮指需考慮本地學生

教育界立法會議員朱國強問及，局方會否就課程到大灣區招生，以及解決相關高昂費用。蔡若蓮稱香港有措施吸引非本地學生，例如合作辦學、兩地學校交流等，但若以公帑支援非本地學生，則需要考慮本地學生需要，以及平衡各方面因素。

如對海外學生來港設限 會發放錯誤信息

選委界立法會議員鄧飛指出，自資專上院校可以收內地生，但內地、台灣、澳門有10%的限制，但海外學生就沒有限制。選委界立法會議員吳傑莊亦指，希望政府就人才清單的學科適當放寬限制，以吸引更多人才增強香港產業發展。

對此，蔡若蓮稱海外學生相比內地、澳門、台灣學生較少，如對海外增設限制，或發放錯誤訊息，認為暫時不可行。至於放寬相關學科限制，她指會與政策局商討。