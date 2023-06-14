陸頌雄倡輸入內地電力　謝展寰：加強區域合作投資核電等零碳能源

工聯會立法會議員陸頌雄今日（14日）在立法會大會提出「輸入內地電力，平抑香港電費」議員議案，促請兩電增加輸入內地電力比例，除可實現區域合作外，更可減少因國際能源價格而導致本地電費波動，從而減輕市民壓力。



環境及生態局局長謝展寰表示，政府一直部署加強區域合作以穩定電費，又指近年愈來愈多經濟體視核電為穩定和可負擔能源，港府必定會積極尋求投資和參與機會。



自由黨立法會議員張宇人要求記名投票，議案獲55票贊成、25票棄權通過。



謝展寰表示，政府一直部署加強區域合作以穩定電費。（林靄怡攝）

陸頌雄表示，過去兩年電力公司均出現事故，加上在國際燃料價格浮動下，兩電將成本轉嫁至市民身上，所以他促請兩電增加輸入內地電力比例，實現區域合作，減少因國際能源價格而導致本地電費波動而增加市民、企業電費的壓力。環保方面，他認為若兩電可增加零碳電力比例，相信香港可盡快達碳中和目標。

謝展寰表示，政府一直部署加強區域合作以穩定香港本地電力價格，而核電是比較成熟的零碳能源，愈來愈多經濟體視核電為穩定和可負擔能源，他強調香港會尋求投資和開發機會，參與和營運鄰近香港的零碳能源項目。

他又指，打算與兩電商討在《管制計劃協議》屆滿後減低准許利潤、要求電力公司在能源危機期間分擔能源價格成本、檢視獎勵罰款機制，和就重要停電事故加重罰則。

陳沛良質疑：從哪購電、如何運輸、購電比例

選委界立法會議員陳沛良雖然表示支持議案，認為可減低香港本地電費，不過他關注兩電應哪向一個內地城市購電、用何等方式將電力運輸至香港、輸電比例等。他續指，兩電作為公用事業，期望兩電負起更多社會責任，共同分擔燃料升幅，故兩電應有分擔機制，而非將燃料成本全數轉嫁予市民，至於分攤比例如何，陳沛良認為政府應與兩電持續討論。

建築、測量及都市規劃界功能界立法會議員謝偉銓則認為，倘要紓緩電費加價壓力，政府應推行減少用電的教育，「網上已有林林總總嘅影片，教大家點樣用少啲電，從而交少啲電費。其中一個做法就係安裝智能電錶，以協助用戶好好管理自己嘅用電量同最佳嘅用電時段」。他續指，兩電正協助不同用戶安裝及更換智能電錶，期望政府可提供協助，幫助更多家庭安裝及更換智能電錶。

陸頌雄期望兩電適度共度時艱，例如減輕市民電費負擔。（馮子健攝）

議案通過後，陸頌雄指留意到謝展寰回應十分積極，已經回應大部份內容，例如積極引入內地電力、開放市場、檢討利潤管制協議、賞罰機制等。

陸指市民受電價之苦，期望帶議會共識，有利與兩電爭取協議的中期檢討，希望兩電履行社會責任，適度共度時艱，例如減輕市民電費負擔，認為兩電對此要有所回應。