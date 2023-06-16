旅遊業缺人經民聯提五大建議　倡設立獎金制加強培訓本地人手

疫後訪港旅客增長勢頭強勁，但人力資源短缺成為本港旅遊業面臨的最大阻礙。經民聯旅遊事務委員會主席黃進達表示，經民聯旅遊事務委員就旅遊業的人力資源規劃向政府提出五大建議，有關建議書已遞交文化體育及旅遊局副局長劉震。



酒店業人手不足，影響接待能力。（資料圖片）

五大建議包括為旅遊業推出特別計劃輸入人力，長遠檢視旅遊業人力資源政策；加強本地旅遊業人手的培訓及支援，設立獎金獎勵機制；提供持續支援，讓旅遊業界有足夠資源增聘人手；推動旅遊產業數碼轉型，放寬資助項目和金額；協助旅遊業界在大灣區內地城市招聘人手。

黃進達指已向局方反映業界人手短缺的苦況，期望當局積極考慮業界意見，切實解決人力資源缺乏問題，進一步增強經濟復甦動能。

（左起）經民聯陸瀚民、盧偉國和黃進達向政府提出五項改善旅遊業人力資源的建議。（李宇婷攝）

盧偉國：旅行社和酒店的接待能力不足 影響運作

經民聯主席盧偉國表示，樂見政府回應旅遊業界對人力資源的部份訴求，在輸入勞工計劃中分配6,300和800個名額予航空業及旅遊巴行業，紓緩人手短缺問題，有利旅遊業整體發展。然而，本港自今年2月恢復全面通關以來，訪港旅客錄得持續增長，但人力資源短缺是香港旅遊業面臨的最大阻礙，特別是旅行社和酒店，導致接待能力不足，影響正常運作，令業界難以維持良好的服務質。

經民聯副秘書長陸瀚民指出，現時本港旅遊業人手只恢復到疫情前約六至七成，仍欠超過5,000名從業員。當中酒店業情況更為嚴峻，不少酒店只能維持最高60%至70%的客房出租率。他指，酒店業整體欠缺超過1萬名員工，主要是前線員工，當中以房務員最為嚴重，直接影響到房間服務及供應，導致房價上升。