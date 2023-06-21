李家超稱可研簡約公屋概念納入過渡性房屋　解決房屋供應須兩步走

至3月底，公屋一般申請者的平均輪候時間縮短至5.3年，行政長官李家超今日（21日）在報章訪問稱，香港劏房問題的樽頸正是土地房屋，打破這樽頸需要一個過程，解決房屋供應須「兩步走」，包括政府興建大量公營房屋讓輪候公屋市民入住，而更重要是在該過程中取締不適切居所，讓其住戶逐步搬遷至適切的居所。李家超提到，簡約公屋主要是給輪候公屋申請人士，但不排除簡約公屋概念可納入過渡性房屋，讓不適切居所的住戶申請，但目前仍都希望解決了輪候公屋逾三年的申請。



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李家超在《大公報》訪問中稱，現在最急切是提供大量房屋，讓住在不適切居所的住戶包括劏房戶可「搬出來」。他指，解決房屋供應須「兩步走」，政府興建大量公營房屋，讓輪候公屋市民符合有關申請條件便可入住，而他在上任時制定了政策要公屋輪候時間封頂「不准再多」，但更重要是在過程中取締不適切居所，讓其住戶逐步搬遷至適切的居所。

李舉例指如過渡性房屋、簡約公屋，就是希望在公屋供應不足層面填補，讓相關市民看到希望，而他在上任時制定了政策要公屋輪候時間封頂「不准再多」。他在訪問中又指可以再研究是將簡約公屋的概念否納入過渡性房屋，讓不適切居所的住戶申請， 而當處理不適切居所的住戶搬遷時，要定義何為「不適切」，他指並非所有劏房都屬不適切，社會可就此充分討論。

行政長官李家超6月21日在報章訪問稱，香港多年來的劏房問題樽頸是土地房屋，打破這樽頸需要一個過程，解決房屋供應須「兩步走」。（資料圖片/張浩維攝）

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