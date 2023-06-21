邨管諮委會停運　梁熙憂難反映居民意見　何永賢：提供電子問卷

房委會轄下、負責運用屋邨撥款的屋邨管理諮詢委員會（邨管諮委會）去年底停止運作。民建聯立法會議員梁熙今日（21日）提出書面質詢，指現時由屋邨的房屋事務經理決定如何使用有關撥款，未必能反映居民意願及切合所需，要求當局交代現時如何吸納居民意見等。



房屋局局長何永賢回覆指，各屋邨的撥款金額及機制維持不變，強調房委會已擴闊與居民的溝通渠道，透過傳統和二維碼等電子方式直接收集租戶意見，又透露房屋署於今年初至6月13日期間，於193個屋邨內共收集得15,750份意見。



梁熙表示，有意見指出由屋邨房屋事務經理決定如何使用屋邨活動及小型工程撥款，未能反映居民意願及切合所需，詢問當局有關邨管諮委會解散前後的撥款分別？

他又提到房委會表示，公共屋邨的房屋事務經理在財政年度初擬定使用屋邨撥款建議時，會透過不同溝通渠道收集及考慮租户的意見，包括擴展傳統和電子方式的溝通途徑，追問當局至今共有多少個屋邨已經設立電子方式的意見表達途徑。

何永賢回覆指，邨管諮委會解散後，房委會推行一系列措施以維持和優化邨管諮委會的原有功能，強調屋邨撥款會依舊按各屋邨的單位數目撥出預算款項，即600個或以下單位的屋邨會獲得80,000元，601至1,000 個單位的屋邨會獲得100,000元，其他屋邨則獲每單位100元撥款，以推行邨內小型改善工程和屋邨活動。

何永賢：全港屋邨均設電子問卷

至於電子溝通途徑方面，何永賢表示，房屋署現時已在各屋邨的公屋大廈地下大堂設置意見箱，收集意見通告上亦印有二維碼和超連結，方便公屋租戶填寫電子問卷。另外，她指，2023年1月起，房屋署採用電子及紙本方式進行「租戶意見調查」，以收集公屋租戶對屋邨管理和環境衞生的意見。

何永賢透露，截至今年6月13日，房屋署在全港193條屋邨內從不同途徑共收集了15,750份意見，強調屋邨職員會繼續與地區持份者保持緊密聯繫，並定期出席區議會及分區委員會會議，討論及收集他們對屋邨地區事務及房委會政策的意見。