率團訪阿聯酋簽30份諒解備忘　林健鋒：商智能物流潔淨能源發展

行會成員、經民聯立法會議員林健鋒與及曾氏集團董事長曾沛霖率領的香港大使會代表團，6月13至17日期間訪問阿聯酋迪拜及阿布扎比，拜會當地政府官員、企業、主權基金、阿聯酋統治家族，討論智能物流科技概念驗證、服務機器人試點、潔淨能源承包和下一代科技加速管道等事宜。代表團與當地企業簽署約30份諒解備忘錄。



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代表團與多名阿聯酋政府高級官員見面，包括外貿部副部長Abdulla Al Saleh及阿聯酋經濟部商業事務監管助理副部長Abdulaziz Ibrahim Ali Al-Nuaimi、迪拜經濟和旅遊局總幹事Helal S K. Al Marri、迪拜電力和水務局（DEWA）董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Ahmed Al Tayer、阿布扎比國際金融中心（ADGM）首席執行官Dhaher bin Dhaher Al Mheiri、阿聯酋運輸董事總經理Khalid Al Mansour、迪拜控股集團行政總裁Amit Kaushal，及迪拜多種商品交易中心（DMCC）執行主席兼首席執行官Ahmed Bin Sulayem。

代表團獲阿聯酋內閣成員兼包容與共存部部長Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan殿下接待，對方同時為阿聯酋統治家族的皇室成員。代表團並與阿聯酋太空總署董事會成員兼Shafra Advisors董事總經理、同時擔任以香港為總部的全球家族辦公室曾氏集團諮詢顧問的Ali Alnuaimi、TealBond Capital Holdings Ltd的執行合夥人Ibrahim Almalki，及Kestrel Global Ltd的董事總經理Tom Hudson締結戰略夥伴關係。

林健鋒今日與傳媒茶聚分享中東之行的成果，並展示他形容為阿聯酋當地「老友記」送的咖啡及咖啡壺。他指，今次與阿聯酋大型主權基金建立商業和技術合作夥伴關係，標誌著香港作為亞洲科技創新中心的重要地位，提升了香港作為中國一帶一路倡議當中金融中心的戰略地位。

林健鋒：阿聯酋有人認為香港優於新加坡

他指，當地有人指香港優於新加坡，又稱香港有很多新加坡沒有的條件，希望更多認識香港，部分人更擬於7月或8月來香港實地視察。

曾沛霖表示，會很快就各項簽訂的項目合作試點，期望短期內為香港帶到世界舞台更高的層次，稍後會再率團出席年底在阿聯酋舉行的聯合國氣候變化峰會。