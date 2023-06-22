打擊電騙｜銀行業引入短訊發放人登記制度認證 通訊局下月發守則
撰文：文維廣
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通訊事務管理局辦公室將推出短訊發放人登記制度，首先於銀行業推行，未來要經過核實和登記，銀行才可經電訊商發出短訊，其他模仿銀行的短訊會被攔截。當局現時正設計登記名字格式等內容，下月發出業務守則。
通訊事務管理局辦公室助理總監湛兆仁今日(22日）於一個電台節目中表示，由於銀行業經電訊商發出短訊的數目較多，涉及金錢交易機會較大，所以先在銀行業推出，當局下月會發出相關業務守則，電訊商和銀行業會於數月內完成登記冊，期望今年年底可以在銀行業推出短訊發放人登記制度。他說，要視乎相關計劃推行情況，才會考慮推展到銀行以外機構。
湛兆仁表示，由通訊事務管理局辦公室聯同警方及電訊商成立的小組，過去亦推出過不同措施，包括攔截+852字頭的偽冒來電，及連接網絡詐騙相關連結的訊息，以至暫停懷疑與詐騙連結相關的本地流動電話號碼，而在上月開始，來自境外，有+852字頭開首的電話，亦會有文字訊息及話音警告，提醒巿民有關號碼屬可疑來電。至於包括WhatsApp社交應用程式，由於並非電訊服務，不在計劃之內，但巿民可以向警方舉報，當查明網站屬詐騙內容，電訊商可攔截有關網站。
署理商務及經濟發展局局長陳百里昨日在立法會會議上透露，為協助市民識別短訊發送者地址的真偽，通訊辦已聯同電訊商、警方、銀行業界及其監管機關成立專責工作小組，正就短訊發放人登記制度制定技術方案及相關的實施細節，目標今年年底於銀行業開始試行。