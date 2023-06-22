打擊電騙｜銀行業引入短訊發放人登記制度認證　通訊局下月發守則

通訊事務管理局辦公室將推出短訊發放人登記制度，首先於銀行業推行，未來要經過核實和登記，銀行才可經電訊商發出短訊，其他模仿銀行的短訊會被攔截。當局現時正設計登記名字格式等內容，下月發出業務守則。



通訊事務管理局將推出由公司發出手機短訊的認證制度。（資料圖片）

通訊事務管理局辦公室助理總監湛兆仁今日(22日）於一個電台節目中表示，由於銀行業經電訊商發出短訊的數目較多，涉及金錢交易機會較大，所以先在銀行業推出，當局下月會發出相關業務守則，電訊商和銀行業會於數月內完成登記冊，期望今年年底可以在銀行業推出短訊發放人登記制度。他說，要視乎相關計劃推行情況，才會考慮推展到銀行以外機構。

湛兆仁表示，由通訊事務管理局辦公室聯同警方及電訊商成立的小組，過去亦推出過不同措施，包括攔截+852字頭的偽冒來電，及連接網絡詐騙相關連結的訊息，以至暫停懷疑與詐騙連結相關的本地流動電話號碼，而在上月開始，來自境外，有+852字頭開首的電話，亦會有文字訊息及話音警告，提醒巿民有關號碼屬可疑來電。至於包括WhatsApp社交應用程式，由於並非電訊服務，不在計劃之內，但巿民可以向警方舉報，當查明網站屬詐騙內容，電訊商可攔截有關網站。

商務及經濟發展局副局長陳百里昨日指會率先在銀行業推行短訊發放人登記制度。（資料圖片）

署理商務及經濟發展局局長陳百里昨日在立法會會議上透露，為協助市民識別短訊發送者地址的真偽，通訊辦已聯同電訊商、警方、銀行業界及其監管機關成立專責工作小組，正就短訊發放人登記制度制定技術方案及相關的實施細節，目標今年年底於銀行業開始試行。