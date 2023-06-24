保安局副局長卓孝業出席國教活動　稱由治及興冀兩地學童多交流

撰文：陸家輝
出版：更新：

政府近年積極推動國安及國民教育，保安局副局長卓孝業出席國教活動時表示，國教活動以「樂而學」的形式，結合熱門時事，讓年幼學童加強國家認同感及文化自信，未來會成為奉公守法，愛國愛港的社會棟樑。他表示，香港踏入「由治及興」，期望兩地學童互動交流，融入大灣區發展，面向世界，為香港開創新局面。

推動國民教育團體「愛國護港團結力量」及「香港青少年愛國主義教育基本會」，將於今年７月至12月舉辦「我們的民族」國教活動，今日（24日）於荃灣商會學校禮堂舉行活動啟動禮。今年活動包括「至炫民族風」大灣區高小學生親子抖音短視頻比賽，以及「我的祖國」大灣區文化互動歷奇等。

大會總監「愛國護港團結力量」召集人張永松指，大會已連續第四年舉辦全港性國民教育活動，今年活動因應國家大局發展，將涵蓋本港以及大灣區的學童，容許兩地青少年交流，並會透過活動分析學童對國民教育主題及形式的接受程度，為未來設計國教活動作參考。

「香港青少年愛國主義教育基金會」主席陳鴻道稱，「少年強，則國家強」，香港年輕一代應從認識自己的國家及民族開始，培育他們的愛國愛港情懷，望與不同團體合作，將國民教育推到新的高度。

政府稱已推一系列國教指引　增學生對中國文化了解及身份認同施政報告｜教師入職升職須內地學習　直資校及幼園受聘要考國安法荃灣聖芳濟學生親述因升旗禮被罰停課經過　對被指違國安法感詫異懲教署「尋根文化之旅」誓師　楊潤雄盼青年擔任國家與國外橋樑
大灣區
國民教育