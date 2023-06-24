保安局副局長卓孝業出席國教活動　稱由治及興冀兩地學童多交流

政府近年積極推動國安及國民教育，保安局副局長卓孝業出席國教活動時表示，國教活動以「樂而學」的形式，結合熱門時事，讓年幼學童加強國家認同感及文化自信，未來會成為奉公守法，愛國愛港的社會棟樑。他表示，香港踏入「由治及興」，期望兩地學童互動交流，融入大灣區發展，面向世界，為香港開創新局面。



推動國民教育團體「愛國護港團結力量」及「香港青少年愛國主義教育基本會」，將於今年７月至12月舉辦「我們的民族」國教活動，今日（24日）於荃灣商會學校禮堂舉行活動啟動禮。今年活動包括「至炫民族風」大灣區高小學生親子抖音短視頻比賽，以及「我的祖國」大灣區文化互動歷奇等。

大會總監「愛國護港團結力量」召集人張永松指，大會已連續第四年舉辦全港性國民教育活動，今年活動因應國家大局發展，將涵蓋本港以及大灣區的學童，容許兩地青少年交流，並會透過活動分析學童對國民教育主題及形式的接受程度，為未來設計國教活動作參考。

「香港青少年愛國主義教育基金會」主席陳鴻道稱，「少年強，則國家強」，香港年輕一代應從認識自己的國家及民族開始，培育他們的愛國愛港情懷，望與不同團體合作，將國民教育推到新的高度。