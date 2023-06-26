立法會討論物流發展　局方回答籠統惹不滿　蘇長荣：啊媽係女人！

中央明確表明支持香港提升國際航空樞紐及國際航運中心地位。立法會經濟發展事務委員會今日（26日）召開會議，討論本地物流發展。會上多名議員關注可供物流發展的土地是否充裕、本地人才是否充足等問題，詢問當局有何對策，惟當局多次重申現時仍處於收集意見的階段，完善方案後預料在今年內公布最終方案，惹來議員不滿。



其中，選委界立法會議員蘇長荣引述局方回覆指利用與珠海、澳門合作發展物流業涉三方關口問題，直言「呢啲老母係女人嘅嘢，大家都知道，問題係點樣去解決呢個問題！」他促請政府交出可突破關口、加強合作的方案。



物流業面臨人手不足和土地不足，貨櫃車停泊是一個問題。（資料圖片/羅敏妍攝）

陳紹雄追問「額外土地」規劃 局方：今日主要嚟諮詢

選委界立法會議員陳紹雄表示，物流業發展如同香港般「不能等，也等不起」，他指局方在文件中提到末來物流界的四大發展方向，包括土地、人力資源、商機及跨界別協作，指這是眾所周知的問題，形容政府「乏善足陳」，要求政府提出解決方法。另外，文件中提到「除了葵青區的物流用地外，我們已在北部都會區的新發展區內預留額外土地作現代物流發展」，陳紹雄追問當局「額外土地」的規劃如何，預計將可提供多少公頃的土地。

運輸及物流局署理副秘書長陳婉雯表示：「今日來立法會……聽業界、物流局的意見後，回去再完善措施，預計今年內公布。」至於「額外土地」方面，陳婉雯僅表示會再作研究，強調最終方案會確保進駐的物流業能發揮協同效應。陳紹雄略有不滿指：「咁你同我地諮詢啲咩？你無計劃？你要有個依據，認為現有數據可足夠應付現代物流業與大灣區強強聯手？」

貨櫃碼頭發展影響深遠。（資料圖片/梁鵬威攝）

林健鋒話人才「走晒啦」 官拒答輸入外勞可行性

經民聯立法會議員林健鋒關注物流業人手供應，他指本港各行各業都在搶人才，就連物流業都擔心會出現青黃不接的情況，「好多人請咗又走，好多老闆都同我講真係心灰意冷」，詢問政府有何鼓勵年青人入行的對策。他續指，「政府話有商機，可以培養多啲人才？走晒啦，點解唔可以輸入人才？」

陳婉雯起初僅表示：「聽到你嘅意見，會將意見帶返去研究，暫時答唔到你。」其後在林健鋒追問下，局方補充指，會加強培訓及宣傳，讓年輕人了解物流除本地發展外，更有國際機會，令青年知道物流業可向高端科技發展，而非局限於以往刻板的印象。

棕地收回發展後，貨櫃車在哪裡停泊亦是必須回對問題。（資料圖片/梁鵬威攝）

蘇長荣斥欠解決方案：問題係點樣去解決呢個問題！

蘇長荣指本港土地不足、人手成本高，單靠香港難以長遠發展物流業。他引述局方回覆指利用與珠海、澳門合作發展物流業涉三方關口問題，直言：「呢啲老母係女人嘅嘢，大家都知道，問題係點樣去解決呢個問題！」詢問當局未來會如何用好港珠澳大橋，發展物流業。

運輸及物流局首席助理秘書長朱瑞雯表示，加強利用港珠澳大橋一直是政府目標，強調政府一直與珠海方面溝通，又指運輸及物流局局長林世雄早前都到珠海考察，正正是為了解未來可如何利用三地優勢共同合作。

民建聯工商專業委員會主席暨新界西北立法會議員周浩鼎則關注棕地作業者的安排，建議政府除了鼓勵未來棕地作業持份者搬進多層物流設施外，也應考慮因應部份棕地作業者的產業經濟價值及對社會的重要性，並要考慮部份產業不適宜進駐多層大廈，適當地預留一些用地讓他們總能夠有作業的生存空間。此外，周浩鼎亦呼籲預留空間讓大型貨車停泊。

運輸及物流局首席助理秘書長朱瑞雯表示，加強利用港珠澳大橋一直是政府目標。（資料圖片）

超市壟斷、商場捆綁式租務 陸頌雄憂競委會「無牙力」

另外，會議上亦討論了競爭事務委員會的工作報告。工聯會立法會議員陸頌雄表示，有不少市民都感受到日常生活中的壟斷行為，如兩大超市向供應商施壓、集團商場有捆綁式租務安排以限制小商鋪、油價「加快減慢」等。他認為這些問題都看見競委會蒐集證據的權力受限，難找到違反競爭的證據，「最終只能找到小貓、老鼠，打不到那些大老虎，最多也只能打小老虎，背後的大老虎也打不到。」