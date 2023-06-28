消息：黃玉山接替譚惠珠　任基本法委員會副主任

全國人大常委會會議正在北京召開，有消息指現年77歲的基本法委員會港方副主任譚惠珠將卸任，由都會大學前校長黃玉山接任，新一屆委員明天(29日)接受委任狀。



現時香港基本法委員會有12名委員，香港、內地各佔6人，現屆港方委員包括譚惠珠、黃玉山、陳弘毅、莫樹聯、李國章及梁美芬。



黃玉山將接替譚惠珠出任基本法委員會副主任。（資料圖片/廖雁雄攝）

黃玉山教授現為香港研究資助局主席及香港都會大學榮休校長。他專注的研究領域包括：環境生物科技、植物生化學及紅樹林保育/資源利用的研究。他獲多間大學委任為榮譽或客席教授，包括南京大學、西安交通大學、中山大學、廈門大學及福建師範大學。黃教授曾是中國科學院植物分子生物學委員會委員、廈門大學近海海洋環境科學國家重點實驗室的顧問，亦是三本科學學術期刊的編輯。

除科學研究外，黃玉山曾任課程發展議會主席（2001-2007），及教育統籌委員會委員（2001-2007）、大學教育資助委員會委員（2005-2011）及香港學術及職業資歷評審局委員（2003-2007）。他現時為港區全國人大代表及全國人大常委香港基本法委員會委員；並擔任香港特區政府司法人員薪俸及服務條件常務委員會主席，香港特區政府新能源運輸試驗基金督導委員會主席，研究資助局主席及香港特區政府公務員培訓諮詢委員會委員。