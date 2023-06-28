民建聯倡警外判非巡邏工序調人手上前線　修例容許保安亭配備武器

本港近日頻頻發生暴力案件，令不少市民擔心人身安全。民建聯多名立法會議員今日（28日）與保安局局長鄧炳強會晤，建議當局把非巡邏工序外判，以騰出警方加強巡邏，讓市民安心。而梁熙建議政府修例，效法內地容許保安亭配備武器，以便保安員可應對暴力事件。



民建聯多名立法會議員晤鄧炳強，就加強保障治安反映意見（李字婷攝）

立法會議員葛珮帆指，本港有過百間保安公司，建議警方將非巡邏式工序外判至其他保安公司，並善用科技研究以電子告票取代人手抄牌，以便調配警員到前線巡邏，集中打擊罪案。至於有人倡議本港應限制購買刀具，葛珮帆指保護市民固然重要，但認為建議或有爭議性，認為需要更多時間研究。

另一名議員梁熙表示，對保安員配備表示關注，他稱留意到內地保安亭都有武器，但本港因受限於相關條例，限制本地保安員配備，促請當局調整條例，以便保安員相應配備較多武器，讓他們可抵抗暴力事件，相信保安局會究其建議。

民建聯與保安局局長鄧炳強等官員會面，提出加強治安的建議。（民建聯提供）

身兼立法會保安事務委員會主席的民建聯立法會議員陳克勤稱，他們向鄧炳強建議警方進行更多高調巡邏，萬一發生罪案時可有即時反應；又指過去因人手問題，部分地區較多以警車巡邏，建議警方以「行beat」方式巡邏，以便看到更多罪案前的跦絲馬跡，亦可向商販了解近日的情況。

陳克勤又建議，警方調後勤人員到前線巡邏，支援防止罪案工作。另外，他又建議警方在不同地方加裝天眼，以舒緩市民對治安的擔心。他認為，十八區有滅罪委員會可發揮聯繫工作，協助滅罪工作。

而劉國勳指，新界北有打鬥等嚴重暴力事件發生，令區內市民擔心，希望警方可投放更多資源，以打擊罪案。他續指，短訊詐騙影響市民日常生活，最近政府透過短訊通知市民有關消費劵抽查事宜，他收到查詢有關電話是否涉詐騙，他亦需要花時間查證，希望當局可加以識別由政府發出的信息。