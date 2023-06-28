閩港合作會議第四次會議　10個重點領域合作達共識　簽3協議

撰文：文維廣
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政務司司長陳國基今日（28日）與福建省常務副省長郭寧寧，在香港共同主持閩港合作會議第四次會議，兩地政府就10個重點領域合作達成共識；兩地政府部門和法定機構又簽署三份合作文件，分別為《關於拓展閩港文化合作的協議》、 《教育交流與合作協議》及《關於閩港攜手參與並積極融入「雙循環」新發展格局經貿合作協議》。

兩地政在10個重點領域合作達成共識，包括推動閩港經濟部門簽署經貿相關合作備忘錄，支持閩港企業攜手赴「一帶一路」國家和地區開展投資和貿易；進一步落實福建省政府與香港交易所合作備忘錄，積極支持福建企業赴香港上市和發債融資。

積極落實便利在閩港人生活

創新科技上，充分用好「數字中國」峰會平台，促進福建省與香港特區科技業界積極參與峰會各項經貿活動，加強閩港國家重點實驗室等高水平科研機構的技術研發合作；航空貨運及物流方面加強人才培訓交流；深化閩港在中醫藥醫療服務、人才培養等領域交流合作，鼓勵兩地中醫藥機構及學術團體交流互動，推動廈門生物醫藥港與香港高校生物醫藥相關院系聯繫；鼓勵閩港文化藝術機構、行業協會共同策劃文藝演出、文化展覽等活動，及支持香港旅遊發展局與福建省文化和旅遊廳深化與「海上絲綢之路」沿線地區旅遊合作；由福建省青年聯合會牽頭，加強同香港青年社團、閩籍鄉親社團、大中小學等渠道的聯絡與合作；積極落實中央有關部門出台便利港澳居民在內地發展的政策措施，讓在閩港人在教育學習、就業工作、社會保障和日常生活等方面適當地享有與內地居民同等待遇。

陳國基表示，閩港兩地淵源深厚，合作無間，特區政府早在2012年設立駐福建聯絡處，作為推動閩港兩地交流合作的重要橋樑。他說，閩港合作機制對促進兩地的交流協作發揮了關鍵的引領、推動和催化作用。兩地政府會繼續本着「突出重點、發揮所長、務實創新、合作共贏」的原則，全面深化合作，把握互利共贏發展的機遇，攜手融入國家發展大局，造福兩地人民。

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陳國基
福建