黃玉山接替譚惠珠　出任基本法委員會副主任

香港基本法委員會公布第六任成員名單，原委員黃玉山代替譚惠珠出任副主任。另外，立法會議員李浩然新出任委員。



黃玉山。（資料圖片/廖雁雄攝）

基本法委員會公布第六屆名單，沈春耀和張勇續任主任和副主任，另一副主任職務就由黃玉山接替譚惠珠。

委員方面，第六屆委員為王靈桂、王鳴峰、李國章、李浩然、陳冬、莫樹聯、梁美芬、韓大元和童衛東。

黃玉山教授現為香港研究資助局主席及香港都會大學榮休校長。他專注的研究領域包括：環境生物科技、植物生化學及紅樹林保育/資源利用的研究。除科學研究外，黃玉山先後曾任課程發展議會主席、教育統籌委員會委員、大學教育資助委員會委員及香港學術及職業資歷評審局委員。他又擔任特區政府司法人員薪俸及服務條件常務委員會主席，香港特區政府新能源運輸試驗基金督導委員會主席，研究資助局主席及香港特區政府公務員培訓諮詢委員會委員。

黃玉山為前港區全國人大代表，2008年起出任基本法委員會港方委員至今。

李浩然是現任立法會議員，專長基本法研究。（資料圖片/林靄怡攝）

李浩然是清華大學憲法學博士，專攻基本法研究，並出版過多本有關基本法的書籍。他是現任立法會議員、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官、華潤創業董事兼副總裁、基本法基金會會長、特區政府教育局價值教育常務委員會主席。

在擔任議員前，李浩然曾在貴州省息烽縣政府出任縣長助理，亦曾任團结香港基金副總幹事，以及特區政府基本法推廣督導委員會教師及學生工作組召集人。