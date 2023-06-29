假新聞立法| 多出的五個字　新聞界未完全放心？

政府一度稱研究規管「假新聞」，特首李家超上任近一年之際接受報章專訪時，也有觸及此問題，報章在頭版大字標題：「李家超：不為假新聞立法」；正當新聞界為此鬆一口氣之際，郤發現相關報章網站的報道標題修訂為：「李家超：若問題可控不為假新聞立法」，多出的「若問題可控」五個字，讓人不禁有點捉不準政府的意圖。



今日（29日）出版的《星島日報》頭版標題為「李家超：不為假新聞立法」。內文寫道：「政府曾稱會研究規管「假新聞」，李家超指問題可控，不嚴重，表明不會立法」，又引述李家超指，任何立法工作必要考慮需要，因香港是自由社會，『我的態度是，如果不需要立法，最好不要立法』，認為若自我規律、行業操守令問題可控，希望不用立法手段處理，『不會因為傷風咳，就當是癌症處理』。至於目前情況是否可控，李家超說若論優次，優先處理23條。」

網上版本修改了標題

不過，同樣的文字內容，星島網站上的新聞標題卻改為「李家超：若問題可控不為假新聞立法」。觀乎李家超的說法，是現時要優先做好《基本法》23條立法工作，若行業自律，他不希望立法。換言之，立法不緊迫，李家超本人亦無意針對業界落重藥，但又未致於對立法斬釘截鐵地說一個「不」字。

記協陳朗昇：「原來好興奮！」

記協主席陳朗昇說，今早看到報道：「不為假新聞立法，原本好興奮！」誰知後來變成是無需要的情況下才不立法，仍未能完全放心。

他重申，記協一貫立場是無需要訂立假新聞法，認為假新聞問題「從來沒有失控」，只要涉事的人或機構盡快澄清便已足夠。

新聞行政人員協會暫時未有回應。