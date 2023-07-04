逾20位中小學生立法會演講　梁毓偉︰如果開會都係咁就唔會眼瞓

「三地童聲盃」立法會演講活動今早（4日）舉行，24位中小學生，在立法會以粵語、普通話或英語，就不同主題，包括可持續發展、最欣賞的運動員、最深刻的古代人物、讀歷史是否能趨吉避凶等演講。



學生完成演講後，立法會議員梁毓偉點評指，「頭先一路坐一路諗，如果立法會所有演講都係咁有power、咁有動力，我哋應該無咁眼瞓開會。」



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梁毓偉自爆英文朗誦分數喇沙小學史上最低

梁毓偉點評前提到自己讀喇沙小學時參與英文朗誦比賽，由於準備不足，獲得的分數是該小學歷史新低。他說自己亦不是演講專家，只不過「多嘢講」，不過發現和人溝通時，說話慢一點，對方能理解的就更多。他續指好喜歡學生把內容連繫到日常生活的點滴，就像拉票時要提到自己關注的事情和市民有關，並成為市民選他的理由，總括來説，今日演出的質素非常高。

鄧家彪︰我哋要揀好中國故事

工聯會立法會議員鄧家彪指，中國有很多故事和題材，即使活動題材沒有地域限制，但學生都選擇了中國的故事，「說明我哋要揀好中國故事」。他提到今日活動要由學生揸麥克風，有別於比賽時，場地有擺放麥克風支架，不需由學生揸麥克風，相信學生能克服今次活動的困難，比賽時能更得心應手。

鄧飛︰選舉政綱「得嗰三條」 別一次說太多論點

選委界立法會議員、教聯會副主席鄧飛指演講來說，不需要太擔心自己的表現，同學只要深入了解內容，自然就能「聲情並茂」。他續指演講「係一take過」，笑指聽眾聽不明不是他們理解能力問題，而是演講者的表達能力問題，建議演講者除放慢一點説外，就是不要一次過説四五六七個論點，因為這樣別人難以吸收，應注意「寧深勿太廣」。鄧飛提到自己選舉的經歷，由於匯報的時間很短，所以選舉政綱「得嗰三條」，以好吸引的標題，再以「情理之中意料之外」的內容顯示自己的深度。