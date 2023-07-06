區議會改革｜三讀通過　葉劉：區議員民意授權高過英國國會議員

《區議會(修訂)條例草案》今日（6日）繼續恢復二讀、三讀辯論，多名立法會議員發言支持條例草案，其中回歸前曾任首席助理政務司負責推行首屆區議會選舉的新民黨立法會議員葉劉淑儀表示，新制度產生的區議員，民意授權等於甚至高過英國國會議員。



曾任前東區區議會寶馬山區議員的立法會批發及零售界議員邵家輝形容，2019年當選的區議員是「牛鬼蛇神」，令到香港「烏煙瘴氣」，幸好國家推出《香港國安法》令那些「牛鬼蛇神」全部雞飛狗走。



經過兩日討論，區議會修例今日下午1時許全體一致通過。新一屆區議會的民選席位將會大減，重設委任議席，以及增設地區「三會」即分區委員會、防火委員會和滅罪委員會互選產生的議席。



葉劉淑儀表示，區議會保留民選選舉，指選舉仍然是好的經驗，可讓候選人直接面對市民，提升政治觸覺。她指擴大選區後，區議會直選選區的選民人數「分分鐘有十萬八萬人」，未來區議員的民意授權，可等於甚至高於英國國會議員。

她又稱1980年代港英政府提出的地方行政建議，到今天成為一隻「木馬」，雖然未至於「屠城」，但就令區議會愈來愈政治化和激進。

剛復工、曾任荃灣區區議員的民建聯立法會議員林琳以普通話發言，她說條例草案令區議會重新回歸到《基本法》第97條的構架，重新履行非政權性區域組織的角色。

陳勇稱現任區議員行為如土匪

港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇在台面上擺放印有支持條例草案標語的立牌。他指2019年選舉時穿上防刺服，差點要穿避彈衣，形容比現時法國的街頭暴力更嚴重，好多議員辦事處被損壞，「金、木、水、火、土咩防範措施都做咗，差在未抄家」，這樣的情況遑論服務平台。他指在任的區議員，當選是因為騎劫政治，形容他們當時的行為如土匪，市民期望的是做事的議員而不是搞事的議員，相信改革後的議會一定是天堂與地獄的分別。

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曾任前東區區議會寶馬山區議員的立法會批發及零售界議員邵家輝表示，自己服務地區時從不談政治，指政治應「上返嚟（立法會）」討論。他指，於2019年反對派造成該屆區議會選舉的不公平，「而畀嗰班人嬴咗之後，香港會變到點呢？大家都見到，喺區議會到搞港獨嘅行為，侮辱啲官員，唔做民生事務，喺地區上面繼續搞政治，搞到成個香港烏煙瘴氣」，不過幸好國家推出《香港國安法》，令那些「牛鬼蛇神」全部雞飛狗走。

謝偉銓稱選票先行文化令地區利益凌駕全港利益

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓表示，在過去「選票先行」的區議會文化中，出現了不少地區利益凌駕全港利益，以及以少數人否決多數人的不合理、不民主現象，令很多有利香港長遠發展的項目遭到拖延以至擱置，削弱行政主導，影響政府解決各類社會民生問題的能力和效果。

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麥美娟：重塑區議會 期望提高治理水平

民青局局長麥美娟總結發言指，是次修例時間十分緊逼，能夠順利完成有賴國家的信任。她指，自己自1992年起加入區議會，見到近年區議會偏離初心倍感心痛，「從有合作，變到無合作；從無合作，變到不合作；由不合作，變到為反而反」，她批評2019年的當選區議員在區議會平台在挑起事端，破壞社會穩定，所以政府提出重塑區議會，在制度上撥亂反正，期望可以提高治理水平。

她續指，自方案公布以來，政府接受傳媒訪問，出席了164場宣介會及分享會，各區行政專員也擺設街站向市民宣傳方案。她特別感謝有團體收集支持政府落實新區議會方案的簽名。

她重申，區議會新方案令區議會回到正軌，日後不論以任何方式加入區議會的區議員都要掌握民心，確保政策符合民情。由地區行政專員擔任區議會主席，統領關愛隊、區議會及分會，加強三者協同，她又否認要退出關愛隊方可參選區議員。

提到區議員產生方式，麥美娟表示市民不能忽略委任區議員的重要性，指委任區議員不受選區限制，反而可達到跨區服務市民的效果，她又指有部份有志之士不適合參加選舉，她相信有專業人士加入，可令區議會發展更好。至於挑選機制方面，她指會按政治可靠性、地區聯繫性及經驗等方向挑選委任的議員。

她指，以自己的服務經驗來看，以往有不少「選舉周圍騰，選完唔見人」的情況，是次完善方案加入的監察履職制度，可確保區議員做好的自己的工作。

曾國衞：地區民生無小事 一枝一葉總關情

政制及內地事務局長曾國衞表示，市民現時所想的是社會穩定、安居樂業，期望五光十色、為香港的區議會議員可順利在明年1月1日上任。他感謝立法會委員會就方案進行了兩次，共4小時的討論，經首讀後，委員會更開始就草案逐條審議。

對此，他表示可以在議會內以事論事，而市民又理解政府，他感謝國家為香港下定海神針，立法會和政府產生一加一大於二的效應，正是國家所期待的局面。他重申，國家永遠是香港的堅強後盾，着要好好珍惜國家對港的關懷。

他重申，是次方案絕對是政府為市民謀幸福之舉，新政府在短短一年間展開實事、難事的工作，相信只要發展經濟同時解決市民民生問題，市民的滿足感、獲得感自然會提升，相信屆時的民心會更凝聚，「地區民生無小事，一枝一葉總關情」。

陳國基率領政府官員，在區議會改革通過後見記者。（李宇婷攝）

陳國基：地區治理領導委員會今個月首次開會

政務司司表陳國基在會後見記者時指，區議會改革是完善地區治理工作重要的一步，2019年區議會的亂象歷歷在目，區議會變成政治舞台，相信區議會改革後有關亂局會改變。他說感謝愛國愛港團體收到了百多萬市民的簽名，公眾諮詢亦收到2.5萬份意見，超過99%都是支持方案，政府會繼續向社會解說。

陳國基表示，政府會加緊籌備區議會選舉，目標是1月1日新一屆區議會上任，亦會加強領導完善地區治理，相關領導委員會今個月將舉行首次會議，討論近期市民關心的議題，並由副司長卓永興帶領各部門定出相應措施。

陳國基率領政府官員，在區議會改革通過後見記者。（李宇婷攝）

警方昨日（5日）拘捕幾名市民，指他們涉嫌支援正被通緝的八名人士，被問到市民違法的界線，陳國基回應指市民不應該以任何方式、金錢支持八名人士在海外進行違反國安法的事情。

被問及之後的工作，民青局局長麥美娟回應指，民青局和民政事務總署正籌備條文的各項指引，包括區議員履職監察指引，會就區議員的工作表現制訂準則和具體的行為清單，會在今年年底即明年年初，即區議員上任之前，讓新一屆的區議員知悉有關指引，並會向公眾匯報。