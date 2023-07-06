港國安處懸紅通緝8港人　美參議員魯比奧再籲勿邀李家超出席APEC

特區政府以涉違《港香國安法》為由，懸紅通緝8名在海外港人。美國參議院外交關係委會成員、共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）再次呼籲美國國務院，不要邀請特首李家超出席今年11月在加州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人峰會。



魯比奧(Marco Rubio)在內4名美國國會兩黨議員，6月初致函美國國務卿布林肯，對邀請李家超到美國參加亞太經合組織峰會的計劃表示關切，指由於香港政府2019年暴力鎮壓和平抗議者，邀請李家超參加APEC會議，會向全世界的人權侵犯者發出了一個可怕的信號。

警方國安處7月3日公布懸紅各100萬元，通緝8名涉違反港區國安法而在外國港人。（陳浩然攝）

香港警方國安處周一（3日）宣布各懸賞100萬港元，通緝8名身在海外的港人，包括美國港人組織「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀。據自由亞洲電台報道，魯比奧再次呼籲美國國務院勿邀李家超出席APEC峰會。

李家超亦曾不止一次被問及會否出席年底的APEC峰會，他回應指亞太經合組織會議，有自身規則和習慣。香港一向以中國香港名義參加會議，而中國香港亦是亞太經合組織會議成員之一，組織者有責任發出邀請，香港特區亦會按著這些規則和習慣出席亞太經合會議。

另外，自由亞洲電台的報道又指，繼美國國務院後，眾議員外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也發聲明予以譴責，指若有人好奇被中共統治的世界會變成甚麼模樣，看看香港就知道。

麥考爾又表示，中共只花兩年時間，已摧毀香港所有自由，明顯違反與英國與香港的協議；現在更發布通緝令，認為中共是想確保，沒有人能夠在北京政權面前感到安全，又強調，事件更加凸顯為何需要在世界各地，對抗中共惡意影響力，與香港站在一起。