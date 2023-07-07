港鐵5年逾650億元更新維修保養　局方指成本不會轉嫁市民

港鐵事故頻生，早前承諾未來5年投放超過650億元更新鐵路設施與保養維修。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日（7日）在相關的委員會上關注票價會否增加。



運輸及物流局副秘書長李碧茜回應指，港鐵有責任維持高效服務，票價是根據宏觀經濟數據作調整，不包括維修保養開支，可以放心成本不會轉嫁市民。



港鐵表示，99%的維修項目會如期進行，延期項目沒有發生重大事故，強調會在其他時間維修保養。（資料圖片/蘇煒然攝）

99%維修如期進行 延遲項目無發生事故

曾在港鐵任職的立法會交通事務委員會委員張欣宇對事故問責表示關注，又擔心在維修指引下，可因人手和時間不足延遲部份維修項目，一旦發生事故就要付上代價。

李碧茜表示，過往港發生的事故，政府和港鐵都會積極跟進以了解成因和改善措施，另外員工表現會反映在薪酬上。去年年底兩宗事故，認為不應該就個別事故檢查，而是要全面而深入調查公司資產的維修保養水平。港鐵公司車務總監李家潤表示，維修工作如要延期進行，會有緩解措施以確保組件營運安全，過往有99%的工作能如期進行，延期維修的項目亦沒有造成重大事故，強調維修工作不拖不欠。

港鐵香港客運服務總監楊美珍指，管理層對港鐵的安全和可靠性是責無旁貸，每年的評審與員工表現掛鈎，所以評審會反映發生事故時承擔責任的情況。

4月底，港鐵九龍灣站月台一條長約7厘米的條狀石屎從天花板墮下，砸傷一名男乘客。（資料圖片/左朗星攝）

盧偉國關心如何應對人手短缺

民建聯立法會議員盧偉國問到港鐵短期內如何應對人手短缺問題。工聯會立法會議員陸頌雄亦問到，港鐵招聘維修人員方面會否考慮輸入外勞。楊美珍回應指港鐵已推出半職工作，以及開設100場招聘會招務人手，另外暫時沒有計劃在維修方面引入外勞。