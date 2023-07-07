羅淑佩將升任房屋署署長　李頌恩掌運輸署

近期專注處理「易通行」的運輸署署長羅淑佩，將於8月15日起升任房屋局常任秘書長／房屋署署長，接替即將展開退休前休假的王天予。



政府公布三項人事任命，除了由羅淑佩接掌房屋署之外，運輸署署長一職將由發展局副秘書長（工務）李頌恩接替，8月28日起生效。此外，政制及內地事務局副秘書長陳潔玲將於7月10日出任粵港澳大灣區發展專員，接替已展開退休前休假的袁民忠。

對於羅淑佩、陳潔玲及李頌恩的任命，公務員事務局局長楊何蓓茵說：「三位同事均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心她們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。」

對於即將展開退休前休假的王天予，楊何蓓茵說：「王女士在過去34年一直盡忠職守。她在出任房屋局常任秘書長／房屋署署長期間，在制訂公營及私營房屋政策方面擔當重要角色。在她的領導下，香港房屋委員會和房屋署竭力加快增加公營房屋供應，推出各項提速、提量、提效、提質的措施；她亦領導團隊打擊濫用公屋，收緊富戶政策，確保珍貴的公共資源得以善用。我衷心祝願她退休生活充實及愉快。」

至於已展開退休前休假的袁民忠，楊何蓓茵說：「袁先生在過去38年一直盡忠職守。他在出任粵港澳大灣區發展專員期間，帶領新成立的粵港澳大灣區發展辦公室，並負責制訂、統籌及監督有關香港特別行政區參與推展大灣區建設的整體政策、策略及措施。我衷心祝願他在今後一切順利。」