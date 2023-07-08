「我愛故宮」活動　政協青年聯會：半數學生指民族自豪感增加

香港政協青年聯會去年起推出「青年穿越故宮之旅」活動，邀請1.8萬名中、小學生以閉館專場形式參觀香港故宮文化博物館，其後舉辦「慶回歸·我愛故宮」系列活動，共約1,000名學生參賽，今日（8日）舉行頒獎禮。



「慶回歸·我愛故宮」分別有繪畫、圖文及短片比賽，共設150個獎項，獎品包括香港故宮文化博物館的年票、電子產品及書券等。30名中學生得獎者更有機會到北京故宮博物院參觀。

香港政協青年聯會主席鄧灝康致辭時表示︰動邀請1.8萬名學生入場參觀，反應亦十分正面：「超過60％參與活動的學生認為活動比課堂更直接了解中國歷史，令他們有興趣了解更多中國歷史及中華文化。同時有過半數的學生認同活動有助提升自己對國家的歸屬感及民族自豪感。」

民政及青年事務局青年專員劉家麒表示︰「『青年穿越故宮之旅·我愛故宮』系列活動的目標，正是加強青少年認識歷史，協助他們培養對國民身份的認同，將來可以拿起發揚中華文化的接力捧，成為實現中華民族偉大復興的一分子。」

油尖旺民政事務專員余健強表示︰「香港故宮文化博物館有不少來自北京的珍藏，正反映香港一國兩制的優勢，才有機會在香港欣賞這些珍貴文物。政青早前在香港故宮文化博物館前舉辦的現場繪畫比賽，是用筆說好中國故事﹑說好香港故事。」

頒獎禮邀請到立法會議員張欣宇、中聯辦協調部副處長白陽、中聯辦青年工作部副處長孔令裕﹑油尖旺區青年發展及公民教育委員會主席劉永桂、油尖旺區健康城市執行委員會主席王子成、香港政協青年聯會多名常務副主席沈慧林、容思瀚、張瑞祺、朱威澔等出席。