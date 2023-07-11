李家超指文錦渡沉降或要以月計處理　將擴大日本食品入口限制

行政會議今早（11日）舉行會議，行政長官李家超會前見記者，講到周四（13日）行政長官互動交流答問會的內容，即文化藝術發展、法律人才培訓和應急安全能力，歡迎議員提出意見。此外，行政會議今日開會後將會例行休會，李家超會趁休會期間準備《施政報告》，會進入社會聽取市民意見，又會與幾名局長、30名工商界和專業介別人士出訪印尼、新加坡和馬來西亞。



特首李家超指，本周四到立法會進行第二次行政長官互動交流答問會，上次交流會體驗了「愛國者治港」，團結做事，互動交流凝聚共識，既看樹木亦看森林。

他希望延續增強交流互動模式，第一希望討論文化產業發展，指香港有中西匯聚優勢，恆常舉辦世界級文化盛事，要研究如何發揮優勢、鼓勵投資對接合作、培育本地創業者等。

第二是法治人才，他指香港在法治很多建樹，香港備受認可，討論是否可以利用優勢成為中外法律人才培訓基地，發揮好香港法治聯通國家、世界。

第三是應急安全，他認為應急方面有良好經驗，例如救援隊到土耳其展開工作，但硬件始終有限，而內地城市的救災能力不斷強化，因此要研究香港如何發揮自身優勢，與大灣區內地城市要建立應急機制，提高防災、減災等能力。

他指議員可以提問、表達意見，其他問題都可以回答。他指上次交流後都有與議員交流。

將入社區諮詢《施政報告》 率局長、工商界訪印尼星馬

另外，他指今次行會之後會休會，期間行會都有專題小組，探討問題。期間，他會準備在10月發表的《施政報告》，今個月稍後開始有諮詢，他亦會親身到社區聽取市民意見。

被問到任期內第二份《施政報告》諮詢的範圍，李家超回應指會充分參考任期內第一份《施政報告》的做法，會讓市民了解施政，亦會到社區了解民意，強調「肯定會重視市民意見」。

此外，他今個月下旬會到訪新加坡、印尼、馬來西亞，局長隨行以及30位工商界領袖出訪，細節稍後公佈。

李家超表示很關注文錦渡沉降產生起伏不定情況，運輸及物流局局長林世雄已解釋內地輸港食物不受影響，市民可經其他口岸北上。特區政府有與內地溝通，得悉正積極處理中，初步訊息可能要1個月，或以月計處理。

被問到調查8名通緝犯的進展，李家超回應指會用盡所有方法終身拘捕他們，追究任何人以資金形式支援他們，警方目前收到一些資料，調查細節不會交代，強調調查加度只會加大，又重提市民對他們應該要「過街老鼠，避之則吉」。

日本食品入口限制 將會增加縣份

對於日本排放核廢水，李指會十分認真對待，認為24小時長時間排放核廢水，風險仍是未知，強調食品安全需要保障、要確保食品安全。他指如果開始排放，港府可能禁止大量海產，需要更多的檢查，港府有成立小組研究。他指如果沒有專家可以保證不會有安全問題，港府需要保障市民健康，並指核輻射可能數年後才有實際影響，或影響下一代。

李家超預告會擴大對日本食品入口限制，受限制的縣份會擴大。他又指成立由政務司司長領導的跨部門工作小組制訂行動，並會盡快有公布。他又稱部份行業因此會受到影響，但認為行業會明白健康很重要。

搶人才措施接逾10萬申請 料學童減少已過高峰期

至於各項搶人才措施接到過10萬宗申請，他指十分歡迎任何領域人才，香港已經流失20萬勞動人口，不少領域缺少人力。他認為吸引外來人力令香港更強、有競爭力，部份城市都有實施強力的吸引人才政策，有新消息會公布。

被問到適齡學童進一步下跌，政府有何應對措施，李家超回應指是結構性問題，香港人口進進出出的情況普遍，估計已經過了下跌的高峰期。另外出育率低亦是很大的原因，政府會繼續制定人口政策包括生育措施。

近日不時現樓宇石屎剝落，外界關注到部份樓宇未有及時驗樓，李家超回應指事件政府和業主各有責任，政府負責監督和執法，業主則要負責樓宇安全。