數據跨境互通引發私隱憂慮？　 葛珮帆：優化法例需與時並進

創新科技及工業局與國家互聯網信息辦公室上月簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，推動粵港澳大灣區數據跨境流動。但有人關注因此而引伸的個人私隱保障問題。民建聯立法會議員葛珮帆指本港私隱條例領先，但隨著時間推移需要與時並進，未來數據互通，政府可優化私隱條例保障市民的個人資料。



創新科技局局長孫東日前指，本港有私隱條例規範，行業之間的重要數據，包括金融和醫療等亦有相關法例規管，不會流出境外。

葛珮帆今日（12日）指，私隱專員公署過去很多報告建議政府修例，她本人亦有和政府商議修例，認為政府有修例意願。她指，過去有大機構遺失資料後不需要通報，變相市民知情，相信優化法例後可讓個人私隱更有保障。

被問到若醫療數據互通會否進一步影響市民器官捐贈的信心，科技創新界立法會議員邱達根指，若對跨境數據施加太多限制，沒有數據或原材料會導致研發科技落後。針對某些領域數據先互通，對港人上大灣區生活有好處。他提到日前G19議員考察澳門，當地和廣東省公安廳數據互通後，好處之一是能進行一地兩檢，減少過關時間，私隱上亦沒問題。

人工智能企業商湯科技顧問、立法會選委界議員尚海龍指，有關備忘錄是爭取來之不易的政策，數據互通可幫助香港和灣區內地城市交往包括港車北上等，希望香港市民不要太敏感，又反問超算中心建設好，沒有數據又如何運作。