直播｜第二次互動交流答問會　討論文藝產業、法治人才、應急安全

特首李家超今日（13日）出席立法會第二次行政長官互動交流答問會，將會分兩節討論3個議題，包括「文化藝術產業發展」、「法治人才」及「應急安全」。



議員會就三個議題提出意見，而李家超亦會向議員提出諮詢。《香港01》為大家現場直播。



特首李家超表示，推行行政長官交流答問大會的目的是為治港創造更高的價值，感謝各議員在上次的互動交流問答大會的表現，今日期望在文化藝術、法治人才及應急安全再作討論。

李家超指，國家「十四五」規劃支持香港成為文化藝術中心，推進文化自強；法治人才方面，他指香港有良好的法治人才，要善用現有資源，鞏固法治地短，聯通國際；應急方面，要提高對急應事件的保障事件，他指跨部門團隊有能力，是節將探討是否可與內地合作維持急應能力等。他指，今日三個題目繼承上次的交流答問大會主題，期望與議員共建更好的香港。

李家超表示，第一節主題為文化藝術產業發展是「二十大」報告中的第八節，指要發展文化，實施重大文化體系專案戰略，要文化深度發展，說好中國、香港故事。他指，港府促請中外文化交流，不同的文化活動成功吸引逾萬人來港參與，可將深厚的文化搬上國際舞台，加上港有「M+」等文化博物館等，對港的文化發展空間有優勢，詢問議員香港可如何更好發展文化及推進文創合作。

立法會議員楊永杰在會上指香港流行文化仍有很大的影響力，早前舉辦的張學友演唱會和林俊杰演唱會都有很多人欣賞，問到有否更多政策或基金幫助推動舉辦更多演唱會，以推動周邊產業和旅遊業。李家超回應指，同意如演唱會對推動本地文化很重要，認為香港在場地方面要多加努力，而《施政報告》亦有資助或基金幫助推動文化創意活動。

民建聯選委界立法會議員陳仲尼指，西九文化區一流設施要邀請珍藏展覽，大力推廣活動，早前法國卡地亞在香港都有類似活動，希望更加吸引私人項目。他指可設科技設備入場觀眾親身體驗互動體驗，同時不要忘記推廣本土中華文化，應參考國際龍舟大賽，讓活動年輕化、盛事化。

李：與內地合作推出旅遊路線 「鍾意打功夫就去佛山」

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，提到《施政報告》中提到文化發展藍圖，他相信未來要做好文化藝術產業鏈，包括如何吸引人才等，他詢問李家超未來該如何更好結合文化旅遊？李家超指，文化旅遊有協同效應，他指香港有西九文化區、故宮及「M+」，每年吸引的人流逾百萬人，他指香港有不少博物館，對推動旅遊有作用。

李家超透露將舉辦文化演藝博覽等，有不少新線路如綠色旅遊、抗戰歷史路線、藍色旅遊線路等多方面發展，更可與內地合作，「我較為鍾意打功夫嘅就去佛山」，可將香港與內地共同發展，擴展至國際。

立法會議員霍啟剛表示早前和文化業界溝通，他們指香港吸引國際投資做藝術，其中原因是香港物流配套難以取代，令他發現文化產業後面需要一系列的配套。他認為香港文化融資比較少，認為要加碼，以培養更多文化獨角獸。另外香港的藝術科技比較着重硬件，霍啟剛建議建立更多中華文化的數據庫。

李家超回應指，文化委員會現時包括推動文藝創意發展藍圖等重任，今日的交流會可以討論一下文化融資的安排，但就認為第一步要增加投資的可能性，關注如何用好政府的投資基金，希望能用於策略性的行業。李家超說，最想發展的是知識產業平台，認為可強化配合文化藝術工作，至於是否需要設立司長或副司長統籌就需要再研究。

譚岳衡倡引入內地文創產業資金到港

選委界立法會議員譚岳衡稱，香港近期多項文化交流活動，例如音樂晚會、展覽很多是中資企業舉辦，問及如何讓中資推展文創產業。

特首李家超稱，感謝譚岳衡給予講普通話的機會，希望他將就一下，聽不懂可再討論。李家超指中資企業建港方面期望很高，無論2019年「黑暴」，到現在建港方面都可以發揮力量，包括資金、網絡方面，以及文化藝術推展方面。

他指中資企業很有作為，看到舉辦很多受歡迎活動，希望聽聽議員意見，反問譚岳衡覺得如何發揮中資的特別優勢力量，推展文創產業化。

譚岳衡稱，中資要將更多中外資源引入香港，特別是將內地文化資源邀請到香港，走進香港社區、學校，形成多層次豐富香港文化交流。他續稱，中資要擔當邀請者、支持者、贊助者的角色，中資要加大文創企業金融支持，引入內地有規模的文創產業資金到港、引入文創投資基金，協同香港藝術家，推廣內地市場。

工聯會郭偉强表示，現時輸入人才、外勞政策關乎不同行業，他指人才輸入前政府未有詢問工聯會意見，他強調政府未有得到勞工界共識及足夠討論，便全天候輸入外勞。他重申，有不少前線員工擔心公司不再培訓本地員工，未入行的工人則擔心公司將長期依賴外勞。他形容相關輸入勞工政策已「米已成炊」，詢問政府會否善用工聯會做好把關工作。

李家超對郭的意見表示理解，並強調自己十分重視勞工權益，他重申本地勞工優先、不低於工資中位數、增加本地勞工培訓。他又指，不會大量輸入大量勞工，額度只是空缺職位的一半，僅期望提高競爭力，非長期措施，在26個行業中「批一個入一個」，並有勞工處把關。他重申，不論外勞或本地勞工都受到法例保障，「我嘅所有精力、關注點都擺喺本地勞工」。

李家超續指，願意與工會合作，倘發現輸入勞工中有造假等情況出現，絕不會姑息，重申這是短期措施。