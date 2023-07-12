學校修茸工程延誤　立法會帳委會：情有可原故未有嚴厲批評

政府帳目委員會今日（12日）舉行記者會，匯報包括「資助學校校舍的保養和改善工程」的帳委會報告。委員會主席邵家輝表示，學校校舍的保養和修茸工程於2020年至2022年期間因疫情而導致延誤，樂見教育局在疫情回落後加快追回進度，同時建議教育局建立溝通平台，確保各工程顧問在審批學校申請時採取一致的標準。



副主席謝偉俊表示，有93%的大規模學校保養和修茸工程未能按時完成，延遲31至227天不等，平均為123天。他指，雖然學校未有清晰列出工程延期原因，不過他指疫情期間影響材料、人手供應等，「情有可原，所以報告都比較溫和」。



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疫情下延誤 教育局已經在追進度

邵家輝表示，理解學校修茸及保養工程在疫情期間受到影響，但他認為現行的校舍保養和修茸機制有改善和優化的地方。他指，現時申請進行較大型維修項目的最低工程費用門檻是以學校的類别區分，即超過3,000元的小學和特殊學校工程項目，以及超過8,000元的中學工程項目，不過自2009年4月以來，教育局未曾檢視這兩個工程費用門檻。

帳委會認為，教育局是時候檢討有關門檻，並制訂定期檢討的機制，以反映價格水平的變化。教育局亦應考慮對所有類別的學校採用相同門檻，以及探討賦予學校更大靈活性，可自行負責超出工程費用門檻或緊急的維修項目，以提升效率。

帳委會又關注到審計報告指出，工程顧問未有詳細記錄他們對維修項目的評估，以證明評估的合理性，故建議教育局檢討工程顧問的評估指引，同時建立溝通平台，確保各工程顧問在審批學校的申請時，採取一致的評估標準。