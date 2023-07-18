論國安法被「泛化利用」　袁弓夷之子袁彌昌：治安方程式出問題

正被港府通緝的袁弓夷之子袁彌昌，以國際關係學者身份撰文，評論內地知名博客「靖海侯」論國安法被「泛化利用」文章。而袁的文章開首即以警方國家安全處懸紅通緝8名流亡海外人士，政府高調支持，令本港與外界普遍作出治港方針將繼續向左傾斜的解讀為切入，指「靖海侯」的文章，被認為是代表內地鴿派與理性派對目前治港方針的急煞車。



他指，隨著中美關係近期由低點「止跌回升」，認為「國安法治港」有不可持續性，指「靖海侯」文章從更深一層來看，其實是個「香港怎麼辦」的問題，中美交惡，香港是磨心和犧牲者；現在中美關係回穩，依然是犧牲者，並且每况愈下，這明顯是治港「方程式」出了問題，要避免香港淪為「永恒犧牲者」



袁彌昌。（資料圖片）

停留在「撥亂反正」階段是不願面對現實

袁彌昌今日（18日）在報章撰文表示中美關係回穩，但鷹派和左派心裏肯定不是味兒，有人認定香港長遠只有「一國」沒有「兩制」，希望「撥亂反正」的階段長期持續，「動不動拿國安法出來做事」便可升官發財。這些就是靖海侯文中所指的「寧左勿右，不管後果」，將撥亂反正與「保持香港獨特性」、香港的「由治及興」和鞏固香港國際地位三者對立起來的人。他們擔心一旦中美關係好轉，治港路線可能隨之改變，屆時將影響到他們的地位與利益，因此或會先下手為強，設法將香港卡頓在目前「國安法治港」的階段。

袁指，但現在香港人口和人才大量流失，國際聲譽跌入谷底，經濟面對種種挑戰，明顯是「國安法治港」的直接結果，當權者責無旁貸。而靖海侯的文章在這個時候發表，說得白一點，就是說明這種做法是不可持續的。他認為，文章一定程度可代表內地鴿派與理性派對目前治港方針的急煞車。

香港一潭死水 要扭轉情況

他指，從更深一層來看，這其實是個「香港怎麼辦」的問題——現在香港淪為一潭死水，需要扭轉情況，否則看不到未來。他又稱，有人希望香港回到2019年之前，亦有少數人現時希望香港停留在「撥亂反正」階段，均是不願面對現實、不願面向未來的思維定勢，造成了香港最不可解的對立與矛盾，把香港的獨特性、價值和優勢消耗殆盡。

袁彌昌妻為容海恩 去年宣布脫離爺媳關係

警方國安處於7月3日公布通緝八名港人涉違國安法，當中正包括袁彌昌父親袁弓夷，而袁彌昌妻子正是去年宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」的新民黨立法會議員容海恩。袁弓夷被港府通緝後，容海恩曾指丈夫不在香港，並因父親被指涉違國安法而遭通緝承受極大壓力，她也不知道丈夫有否與父親接觸。容海恩又指，脫離關係的決定是為了保護家人。