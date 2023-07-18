何俊賢指上水屠房沒有「日日清」活豬　質疑條款有漏洞

在屠房「日日清」措施下，所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，透過限制豬隻在屠房的逗留時間，以及有效清潔，可減少豬隻在屠房染上非洲豬瘟的機會。民建聯立法會漁農界議員何俊賢指，有消息指上水屠房昨天（17日）有約400頭未有賣出的豬隻，入口商廣南行及營運商五豐行卻沒有按措施屠宰這400頭活豬。



他聯同業界對此深表失望，同時強烈要求特區政府盡快懸崖勒馬，督促屠房嚴格按照「日日清」行事。



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何俊賢指今次事件中，僅由於屠房及政府無法殺「私人財產」的條款，導致沒有權力堅持按屠房「日日清」措施行事，有關情況將造成嚴重後果，包括導致無法對屠房進行有效清潔，增加非洲豬瘟風險；威脅香港食品供應及本港40多個養豬場的生物安全；與活雞「日日清」政策執行形成區別落差，衝擊政策增加風險。

他批評作為監管部門的特區政府制訂政策及監管粗疏無力，任由入口商和營運商不按「日日清」行事，卻居然毫無罰則。他說有關做法將嚴重打擊政府威信，及置香港糧食安全和養豬業界生計於不顧，令人聯想到「財雄勢大有價講，升斗市民無聲出」。

何俊賢聯同業界對此深表失望，批評特區政府的行事，並強烈要求政府督促屠房嚴格按照「日日清」措施，以免造成不可挽回的影響。他又要求政府從速修正「日日清」相關條款漏洞，並加強不按措施行事的罰則，保障市民權益及安全。