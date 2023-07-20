中大改組｜立會明首次審議草案　校評會校董「出招」發信求暫緩

專責審議由3名中大校董議員提出的校政改革私人草案的立法會草案委員會，明天（21日）舉行首次會議，作為選任校董的中大校友評議會主席楊于銘在會議前夕的今日(20日）「出招」，向草案委員會主席梁美芬措辭強硬信件，要求委員會暫緩條文審議工作，待中大校董會正式開會討論草案及有決議後，再展開審議工作。信中更批評提出草案的三名議員漠視意見。



楊于銘更建議草案委員會應舉行公聽會，讓關注中大校董會改組的持份者發表意見，信中更指名要求委員會要邀請多名中大校董會成員、中大管理層成員、中大校友評議會代表等出席，讓《草案》能充分反映大學成員的聲音。



楊于銘在社交平台上載他發予草案委員會主席梁美芬的信件，指中文大學校董會去年12月成立檢討大學校董會規模及成員組織專責小組，於本年初就重組校董會事宜舉行諮詢會，並於網上收集意見。專責小組歸納了收集的意見，本年4月17日向校董會提交報告，結論是2016年重組校董會的方案仍然合適，校董會贊同報告內容。

他指，但今年6月，張宇人等三位身兼中大校董的立法會議員提出的《2023年香港中文大學(修訂)條例 草案》，在未經知會校董會的情況下刊憲，校董會從未有機會正式檢視草案內容。而該草案的內容與專責小組)向校董會提交的報告內容不符，根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見。

他在信中提出兩點要求，首先是必須考慮中大校董會成員意見。他指，校董會在《草案》刊憲後一個月，方於本月17日(星期一) 舉辦一次網上簡介會，由三位議員校董介紹《草案》，在這個非正式的校董會會議中經過熱烈討論後，校董會主席同意盡快召開校董會特別會議，讓校董可以就《草案》充分討論，提出意見。他強調，由於《草案》刊憲之前，校董會成員沒有機會看過條文，因此希望草案委員會在稍後修訂《草案》過程中，請求委員一併考慮校董會成員在校董會特別會議討論的結果。

由於草案委員明天舉行首次會議，他指基於《基本法》保障院校自主的原則，請求委員會等待中大校董會正式開會討論草案內容，並作出決議或提出另一個方案後，才進入實質討論草案條文內容的階段。目前正值立會暑假休會期間，委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性。

至於第二點要求為召開公聽會，聆聽香港中文大學持份者意見。他更點名建議委員會邀請下列人士出席發表意見，包括中大校董會主席查逸超教授、校董會副主席兼檢討大學校董會規模及成員組織專責小組主席陳德霖博士、2016年中大檢討大學校董會規模及成員組織專責小組主席殷巧兒女士、中大管理層成員、中大校友評議會代表等。

《香港01》正向草案委員會主席梁美芬就楊于銘的信件作查詢。